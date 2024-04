Ulrichskirchen rupft Sulz

Spielberichte

Samstag, 20. April 2024

2. Klasse Weinviertel: Ulrichskirchen erteilte Sulz vor rund 100 Zuschauern eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SG Ulrichskirchen heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen die SG Ulrichskirchen beim Stand von 3:0 zum Sieger gemacht.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die Heimmannschaft bereits in Front. Konstantin Hattler markierte in der dritten Minute die Führung. Ulrichskirchen machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Thomas Pichler (8.). Dann musste Manuel Zaloudek vom Platz (20./Kritik). Außenseiter, Rückstand und einen Mann weniger auf dem Feld: Es sah nicht gut aus für den USV Sulz. Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen.

In Unterzahl ohne Chance

Mit dem 3:0 durch Martin Janecek schien die Partie bereits in der 55. Minute mit der SG Ulrichskirchen einen sicheren Sieger zu haben. Für das 4:0 von Ulrichskirchen sorgte Pascal Igl, der in Minute 82 zur Stelle war. Stefan Fürst war es, der kurz vor Ultimo das 5:0 besorgte und die SG Ulrichskirchen inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (88.). Letztlich feierte Ulrichskirchen gegen den Gast nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Nachdem die SG Ulrichskirchen die Hinserie auf Platz acht abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt Ulrichskirchen aktuell den ersten Rang. Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition der SG Ulrichskirchen aus und brachte eine Verbesserung auf Platz drei ein. Elf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat Ulrichskirchen derzeit auf dem Konto.

Trotz der Niederlage fiel der USV Sulz in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz fünf. Sulz verbuchte insgesamt zehn Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen.

Mit insgesamt 38 Zählern befindet sich die SG Ulrichskirchen voll in der Spur. Die Formkurve des USV Sulz dagegen zeigt nach unten.

Am Samstag muss Ulrichskirchen beim USC Wetzelsdorf ran, zeitgleich wird Sulz vom SCU Altlichtenwarth in Empfang genommen.

2. Klasse Weinviertel: SG Ulrichskirchen – USV Sulz, 5:0 (2:0)

88 Stefan Fürst 5:0

82 Pascal Igl 4:0

55 Martin Janecek 3:0

8 Thomas Pichler 2:0

3 Konstantin Hattler 1:0

Details

