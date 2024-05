Poysbrunn-F./Ottenthal sichert sich den Sieg gegen USC Wetzelsdorf

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 03:12

In einem aufregenden Spiel, das Spannung bis zu den letzten Minuten bot, setzte sich SG Poysbrunn-F./Ottenthal mit einem 3:1 gegen den USC Wetzelsdorf durch. Das Spiel, das viele Wendungen und entscheidende Momente beinhaltete, bot den Fans beider Mannschaften reichlich Grund zur Aufregung. Schon früh im Spiel zeigte Poysbrunn-F./Ottenthal seine Ambitionen und ging durch ein Eigentor in Führung, während Wetzelsdorf trotz eines späten Tores den Rückstand nicht mehr aufholen konnte.

Früher Vorsprung durch Eigentor

Bereits in den ersten Minuten des Spiels zeigte sich, dass SG Poysbrunn-F./Ottenthal entschlossen war, das Spiel zu dominieren. Ein frühes Eigentor brachte die Heimmannschaft in der 5. Minute in Führung, ein Vorteil, der den Rest des Spiels über bestehen bleiben sollte. Simon Mayerhofer wurde zugeschrieben, den Druck aufgebaut zu haben, der zum Eigentor führte. Trotz weiterer Bemühungen beider Teams, blieb es bis zur Halbzeit bei der knappen Führung für den Sportclub Union Poysbrunn.

Die Poysbrunner bauen ihren Vorsprung aus

Die zweite Halbzeit startete mit einem Paukenschlag für die Poysbrunner, als Lukas Kysela kurz nach Wiederanpfiff in der 49. Minute das 2:0 erzielte. Nur drei Minuten später erweiterte Michael Fohsler in der 52. Minute den Vorsprung auf 3:0, was die Hoffnungen der Wetzelsdorfer auf ein Comeback erheblich minderte. Die beiden Tore, die kurz nacheinander fielen, zeigten die Entschlossenheit der Poysbrunner, das Spiel für sich zu entscheiden.

USC Wetzelsdorf gab sich jedoch nicht geschlagen und kämpfte weiter. Ihre Bemühungen wurden in der 77. Minute belohnt, als Elias Frantz für die Wetzelsdorfer traf und den Spielstand auf 3:1 verkürzte. Dieses Tor gab den Gästen neue Energie, doch trotz weiterer Angriffe gelang es ihnen nicht, den Abstand weiter zu verkürzen.

In den letzten Minuten des Spiels versuchte Wetzelsdorf alles, um das Blatt noch zu wenden, doch die Poysbrunner verteidigten geschickt und ließen keine weiteren Tore zu. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 3:1-Sieg für SG Poysbrunn-F./Ottenthal. Trotz der Niederlage zeigte USC Wetzelsdorf eine kämpferische Leistung, aber die Effizienz und Zielstrebigkeit der Poysbrunner an diesem Tag waren ausschlaggebend für das Ergebnis.

2. Klasse Weinviertel: Poysbrunn-F./Ottenthal : Wetzelsdorf - 3:1 (1:0)

77 Elias Frantz 3:1

52 Michael Fohsler 3:0

49 Lukas Kysela 2:0

5 Eigentor durch Simon Mayerhofer 1:0

