Titelrennen entschieden? Die SG Ulrichskirchen triumphiert über SCU Altlichtenwarth

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 03:14

Im Freitagabendspiel setzte sich die SG Ulrichskirchen mit einem beeindruckenden 4:1 gegen die Gäste von SCU Altlichtenwarth durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit entfaltete sich das wahre Drama und die Fähigkeiten beider Teams erst in der zweiten Hälfte des Spiels. Die Zuschauer erlebten eine Achterbahn der Emotionen, mit einem späten Torfestival, das die Heimfans in Ekstase versetzte.

Erste Halbzeit: Ein ruhiger Start

Die Anfangsminuten des Spiels waren von vorsichtigem Abtasten geprägt. Trotz eines lebhaften Anstoßes und einer enthusiastischen Begrüßung durch die Fans in Ulrichskirchen, schafften es beide Mannschaften nicht, in der ersten Halbzeit entscheidende Akzente zu setzen. Ein interessanter Moment ereignete sich in der 17. Minute, als der Spielball aufgrund eines Lochs ausgetauscht werden musste – ein symbolisches Zeichen für die anfänglichen Schwierigkeiten beider Teams, ins Spiel zu finden. Ein Eckball für die Ulrichskirchener in der 29. Minute sorgte für Aufregung, doch ein vermeintliches Handspiel von Altlichtenwarth blieb ohne Folgen. Die erste Halbzeit endete, wie sie begann: ohne Tore.

Zweite Halbzeit: Ein Feuerwerk der Tore

Die zweite Halbzeit begann mit einer deutlichen Steigerung der Intensität. Martin Janecek eröffnete das Torfestival für die SG Ulrichskirchen in der 50. Minute, was den Bann brach und das Spiel dynamischer gestaltete. Die Antwort von Altlichtenwarth ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Radojica Kalinov traf in der 57. Minute zum 1:1-Ausgleich. Die Freude der Gäste war jedoch nur von kurzer Dauer, denn Pascal Igl zeigte in der 63. Minute seine außergewöhnlichen Fähigkeiten mit einem Traumfreistoß, der die Ulrichskirchener wieder in Führung brachte. Das Spiel nahm an Fahrt auf, und die SG Ulrichskirchen schien nun nicht mehr zu stoppen zu sein. Trotz einer roten Karte für Bernhard Steglegger von Altlichtenwarth in der 76. Minute, welche die Gäste schwächte, setzten die Ulrichskirchener ihren Siegeszug fort. Gzim Spahija erhöhte in der 85. Minute auf 3:1, bevor Pascal Igl in der 88. Minute mit seinem zweiten Tor des Abends den Endstand von 4:1 besiegelte und damit eine unvergessliche Nacht für die SG Ulrichskirchen krönte.

Das Spiel endete mit einem verdienten Sieg für die SG Ulrichskirchen, die eine beeindruckende Leistung zeigte, insbesondere in der zweiten Halbzeit. Dieser Triumph wird den Ulrichskirchenern sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben, während SCU Altlichtenwarth aus diesem harten Kampf lernen und sich auf die nächsten Herausforderungen vorbereiten muss.

2. Klasse Weinviertel: Ulrichskirchen : Altlichtenwarth - 4:1 (0:0)

88 Pascal Igl 4:1

85 Gzim Spahija 3:1

63 Pascal Igl 2:1

57 Radojica Kalinov 1:1

50 Martin Janecek 1:0

Details

