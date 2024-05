Großer Schritt Richtung Titel! Der USV Gaweinstal gewinnt auswärts gegen den USV Sulz

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 02:03

Am Samstagabend sahen die Fans eine packende Begegnung zwischen dem USV Sulz und dem USV Gaweinstal, bei der die Gäste mit einem 2:0-Sieg triumphieren konnten. Die Gaweinstaler zeigten eine beeindruckende Leistung auf dem Spielfeld und sicherten sich drei wichtige Punkte. Von Beginn an setzten die Gäste die Sulzer unter Druck und ließen nicht nach, bis das Schlusspfiff ertönte.

Früher Vorsprung für Gaweinstal

Die Partie begann mit hohem Tempo, und die Gäste zeigten sofort ihre Absichten. Bereits in der 6. Minute brachte Sascha Roch den USV Gaweinstal mit einem gezielten Schuss in Führung, was die Gastgeber sichtlich unter Druck setzte. Die Sulzer versuchten, ins Spiel zu finden und einige Angriffe zu organisieren, doch die Defensive der Gaweinstaler stand sicher. Die Gäste hingegen nutzten ihre Chancen effizient und konnten in der 40. Minute durch Martin Belaska auf 2:0 erhöhen. Dieser Treffer zeigte die Überlegenheit der Gaweinstaler in der ersten Halbzeit und setzte ein deutliches Zeichen.

Gaweinstal behauptet sich trotz Unterzahl

Die zweite Hälfte des Spiels begann ohne Änderungen am Spielstand, aber nicht ohne Drama. In der 64. Minute sah Jiri Velecky vom USV Gaweinstal die rote Karte, was die Gäste in Unterzahl brachte. Dies hätte eine Wendung für den USV Sulz bedeuten können, die nun gegen zehn Mann spielten. Trotz der numerischen Überlegenheit gelang es den Sulzern jedoch nicht, die solide Verteidigung der Gaweinstaler zu durchbrechen und den Anschlusstreffer zu erzielen. Die Gäste zeigten eine disziplinierte Leistung, hielten ihren Vorsprung und ließen kaum Chancen zu. Auch mit einem Mann weniger auf dem Feld blieben sie die dominierende Mannschaft und kontrollierten das Spielgeschehen bis zum Ende.

Als das Spiel mit einem 2:0 für den USV Gaweinstal endete, feierten die Gäste ihren verdienten Sieg. Die Sulzer hingegen mussten eine enttäuschende Niederlage hinnehmen, die Fragen über ihre Taktik und Ausführung aufwirft. Für den USV Gaweinstal war dieser Auswärtssieg ein wichtiger Schritt, um ihre Führungsposition in der Liga zu festigen und Selbstvertrauen für die kommenden Spiele zu sammeln. Trotz der roten Karte und der damit verbundenen Unterzahl bewiesen die Gaweinstaler ihre Stärke und Teamgeist, indem sie den Sieg souverän nach Hause brachten.

2. Klasse Weinviertel: Sulz : Gaweinstal - 0:2 (0:2)

40 Martin Belaska 0:2

6 Sascha Roch 0:1

