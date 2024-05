Remis zwischen USV Hauskirchen und FC Kreuzstetten

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 02:36

In einem mitreißenden Duell trafen der USV Hauskirchen und der FC Kreuzstetten in der 25. Runde der 2. Klasse Weinviertel aufeinander. Die Partie endete in einem hart umkämpften 2:2-Unentschieden, wobei beide Teams bis zur letzten Minute um jeden Ball kämpften. Die Fans wurden Zeugen eines Spiels voller Wendungen und spannender Momente.

Anfängliche Führung und rasche Antwort

Hauskirchens Nr 2schießt den 11er aufs Lattenkreuz KEIN TOR! Tobi, Ticker-Reporter

Die Hausherren starteten energisch ins Spiel und konnten bereits in der 17. Minute durch Bastian Schubtschik in Führung gehen. Dieser nutzte eine hervorragende Einzelleistung, um den Ball im Netz der Kreuzstetten unterzubringen. Doch die Gäste ließen sich davon nicht beeindrucken und schlugen nur neun Minuten später zurück. In der 26. Minute glich Lukas Niernsee für den FC Kreuzstetten aus, nachdem ein Ballverlust der Hauskirchner in der eigenen Hälfte ihn in eine perfekte Schussposition brachte.

Haukifans schimpfen nur die eigenen Spieler! Tobi, Ticker-Reporter

Nur kurze Zeit später, in der 37. Minute, drehte Felix Andreas Groß das Spiel, indem er einen präzisen Querpass im Strafraum der Hauskirchner verwandelte und die Gäste mit 2:1 in Führung brachte. Die erste Halbzeit endete mit einem Vorsprung für den FC Kreuzstetten, obwohl die Hauskirchner einige Chancen ungenutzt ließen, einschließlich eines Lattentreffers bei einem Elfmeter in der 15. Minute.

Dramatischer Ausgleich und ein ungewisser Schluss

Die zweite Halbzeit begann ohne nennenswerte Chancen bis zur 72. Minute, als Tomas Husar für den USV Hauskirchen den verdienten Ausgleich erzielte. Sein Tor, ein scharfer Schuss nach einem gut getimten Pass, ließ die Fans der Hauskirchner jubeln und stellte die Weichen für eine nervenaufreibende Schlussphase des Spiels.

Kleine Auseinandersetzung - Schiri zückt die rote Karte zeigt sie aber keinem und steckt sie wieder ein. Tobi, Ticker-Reporter

In den letzten Minuten des Spiels erhöhten beide Teams den Druck, und die Intensität auf dem Feld spiegelte den Wunsch nach einem Siegtreffer wider. Eine kuriose Szene ereignete sich in der 81. Minute, als der Schiedsrichter eine Auseinandersetzung auf dem Feld mit einer roten Karte zu ahnden schien, diese aber letztlich wieder einsteckte, ohne einen Spieler des Feldes zu verweisen. Trotz der zusätzlichen Spannung und des Drangs nach einem Gewinnertor endete das Spiel mit einem 2:2-Unentschieden, wie der Schlusspfiff in der 90. Minute bestätigte.

Das Unentschieden spiegelt die ausgeglichene Natur des Spiels wider, bei dem beide Teams Momente der Dominanz hatten, aber letztendlich keines die Oberhand gewinnen konnte. Der USV Hauskirchen und der FC Kreuzstetten teilten sich die Punkte in einem Spiel, das in Erinnerung bleiben wird für seine leidenschaftlichen Spielzüge und die dramatischen Wendungen bis zum letzten Pfiff.

2. Klasse Weinviertel: Hauskirchen : Kreuzstetten - 2:2 (1:2)

72 Tomas Husar 2:2

37 Felix Andreas Groß 1:2

26 Lukas Niernsee 1:1

17 Bastian Schubtschik 1:0

