Dramatischer Heimsieg für Poysbrunn-F./Ottenthal gegen SG Ulrichskirchen

In einem spannungsgeladenen Match der 2. Klasse Weinviertel sicherte sich Poysbrunn-F./Ottenthal einen knappen 3:2-Erfolg gegen SG Ulrichskirchen. Der Siegtreffer fiel in der letzten Minute der regulären Spielzeit, was das Publikum zu tobendem Jubel hinriss.

Ein dynamischer Auftakt

Das Spiel begann sofort mit hoher Intensität, wobei SG Ulrichskirchen bereits in der ersten Minute den ersten Eckball des Spiels trat. Poysbrunn-F./Ottenthal ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und erzielte bereits in der 10. Minute das erste Tor durch Georg Gruber, welches die Heimmannschaft in Führung brachte. Der Treffer war das Ergebnis eines präzise ausgeführten Angriffs, der die Verteidigung der Ulrichskirchener durchbrach.

Flugkopfball der Nummer 5 von Ulrichskirchen drüber! Roman Fürst, Ticker-Reporter

Nur zwei Minuten später glich Ulrichskirchen durch Marcel Igl aus, nachdem eine starke Parade des Torhüters von Poysbrunn-F./Ottenthal lediglich in einen Eckball mündete, aus dem dann der Ausgleich resultierte. Das Spiel nahm weiter an Fahrt auf, und in der 21. Minute schaffte Lukas Kysela es, Poysbrunn-F./Ottenthal erneut in Führung zu bringen. Sein Tor demonstrierte technische Finesse und eine ausgezeichnete Spielübersicht.

Die Partie wogte hin und her, und in der 40. Minute gelang SG Ulrichskirchen durch Stefan Fürst der erneute Ausgleich. Ein direkt verwandelter Freistoß fand durch ein Missgeschick des Torwarts seinen Weg ins Netz. Die erste Halbzeit endete mit einem Stand von 2:2, wobei die Spannung auf dem Spielfeld spürbar blieb und beide Teams aggressiv in die zweite Hälfte starteten.

Ein dramatischer Schlussakt

Die zweite Halbzeit bot weiterhin offensiven und leidenschaftlichen Fußball, allerdings ohne weitere Tore bis kurz vor Schluss.

Eigentlich eine Kopie der ersten hälfte Poysbrunn nur weit und hoch Ulrichskirchen versucht es spielerisch. Roman Fürst, Ticker-Reporter

SG Poysbrunn-F./Ottenthal und SG Ulrichskirchen zeigten beide großartige Angriffsversuche und Verteidigungsaktionen. In der 62. und 74. Minute gab es auf beiden Seiten Spielerwechsel, die frischen Wind in das Spiel brachten, jedoch zunächst keinen Einfluss auf das Ergebnis hatten.

Die entscheidende Wendung kam in der 46. Minute der zweiten Halbzeit, als Stefan Schuster für Poysbrunn-F./Ottenthal das Siegtor erzielte. Ein wuchtiger Schuss von Schuster ließ die Fans in Jubel ausbrechen und entschied das Spiel endgültig zu Gunsten von Poysbrunn-F./Ottenthal.

Trotz der Bemühungen von Ulrichskirchen in der kurzen Nachspielzeit, das Spiel noch zu drehen, hielt Poysbrunn-F./Ottenthal den Vorsprung und sicherte sich so drei Punkte in der Liga. Das Spiel endete mit einer knappen 3:2 Führung für die Hausherren, welche die Zuschauer bis zum letzten Pfiff in Atem hielt.

Der dramatische Sieg unterstreicht die Entschlossenheit und den Kampfgeist von Poysbrunn-F./Ottenthal, während SG Ulrichskirchen trotz der Niederlage eine starke Leistung zeigte, die Hoffnung für kommende Spiele gibt.

2. Klasse Weinviertel: Poysbrunn-F./Ottenthal : Ulrichskirchen - 3:2 (2:2)

46 Stefan Schuster 3:2

40 Stefan Fürst 2:2

21 Lukas Kysela 2:1

12 Marcel Igl 1:1

10 Georg Gruber 1:0

