Titel greifbar: Gaweinstal sichert sich den Sieg in einem spannenden Heimspiel gegen Altlichtenwarth

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 02:18

In einer packenden Partie der 25. Runde der 2. Klasse Weinviertel Nord konnte sich der USV Gaweinstal mit einem 4:2 gegen den SCU Altlichtenwarth durchsetzen. Der Union Sportverein Gaweinstal zeigte eine starke Leistung und behauptete sich erfolgreich gegen die herausfordernden Altlichtenwarther.

Erste Halbzeit: Rasante Wendungen und kämpferischer Einsatz

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei die Altlichtenwarther in der 17. Minute durch Radim Cech in Führung gingen. Der Gastmannschaft gelang es, die anfängliche Unsicherheit der Gaweinstaler auszunutzen und das erste Tor zu erzielen.

Ausgleichschance für den USV Kretschmer mit einen Starken Solo und scheitert am Schluss an Kolar Anton. Julian Schwungfeld, Ticker-Reporter

Doch der USV Gaweinstal ließ sich nicht lange bitten und antwortete prompt. In der 37. Minute sorgte Michael Wimmer, unterstützt durch einen brillanten Assist von Anton Kolar, für den Ausgleich. Nur zwei Minuten später drehte Julian Kretschmer das Spiel mit einem Kopfball nach einer Freistoßflanke zum 2:1 für den USV Gaweinstal, was die Heimmannschaft bis zur Halbzeitpause in Führung brachte.

Zweite Halbzeit: Dominanz und effektive Chancenverwertung durch Gaweinstal

Die zweite Halbzeit begann ohne Verzögerungen und mit einer klar erkennbaren Entschlossenheit des USV Gaweinstal, die Führung auszubauen. Michael Wimmer, der bereits im ersten Durchgang einen Treffer erzielte, zeigte erneut seine Klasse, als er in der 59. Minute einen weiteren Torerfolg verbuchte, der das Ergebnis auf 3:1 für Gaweinstal schraubte.

Michi Wimmer macht vermutlich den Meisterdeckel drauf! Julian Schwungfeld, Ticker-Reporter

Seine beeindruckende Leistung wurde in der 66. Minute mit einem Hattrick gekrönt, als er erneut den Ball im Netz der Altlichtenwarther versenkte und das Spiel auf 4:1 stellte.

Die Altlichtenwarther gaben sich jedoch nicht geschlagen und kämpften weiter. In der 72. Minute gelang es Tomas Krivanek, den Abstand zu verkürzen, indem er für den SCU Altlichtenwarth zum 4:2 traf. Trotz dieses späten Tores konnte Altlichtenwarth die solide Verteidigung der Gaweinstaler nicht durchbrechen, was letztlich dazu führte, dass der USV Gaweinstal das Spiel mit einem verdienten 4:2-Sieg abschloss.

In den letzten Minuten des Spiels gab es noch einige Wechsel auf beiden Seiten, doch diese änderten nichts am Ausgang des Spiels. Der Union Sportverein Gaweinstal zeigte eine beeindruckende Teamleistung, die durch strategische Wechsel und konsequente Verteidigung untermauert wurde.

Das war die Titelvotentscheidung! Julian Schwungfeld, Ticker-Reporter

Das Spiel endete nach 94 Minuten Spielzeit, und die Freude der Gaweinstaler Spieler und Fans war deutlich sichtbar. Mit diesem Sieg festigte der USV Gaweinstal seine Position in der Tabelle und zeigte einmal mehr, dass mit ihnen in dieser Saison definitiv zu rechnen ist.

2. Klasse Weinviertel: Gaweinstal : Altlichtenwarth - 4:2 (2:1)

72 Tomas Krivanek 4:2

66 Michael Wimmer 4:1

59 Michael Wimmer 3:1

39 Julian Kretschmer 2:1

37 Michael Wimmer 1:1

17 Radim Cech 0:1

