Aufregendes Duell: SC Kreuttal setzt sich in Sulz durch

Details Samstag, 18. Mai 2024 02:17

Im Rahmen der 26. Runde der 2. Klasse Weinviertel standen sich der USV Sulz und der SC Kreuttal gegenüber. In einem spannenden Match, das reich an Toren war, setzte sich der SC Kreuttal deutlich mit einem Endstand von 4:1 durch. Die Kreuttaler zeigten insbesondere in der zweiten Hälfte eine beeindruckende Leistung, die ihnen schlussendlich den Sieg sicherte.

Frühe Führung und schnelle Antwort

Die Partie begann dynamisch mit einem frühen Tor von Manuel Ebinger für den SC Kreuttal in der 8. Minute, der das 0:1 markierte. Dieser schnelle Treffer setzte die Gastgeber unter Druck, doch der USV Sulz zeigte Resilienz. Oliver Plott erzielte in der 19. Minute den Ausgleichstreffer zum 1:1, was die Hoffnungen der Sulzer Fans wiederbelebte. Beide Teams kämpften intensiv weiter, doch bis zur Halbzeit blieb es bei einem Gleichstand.

Kreuttal dominiert die zweite Hälfte

Die zweite Spielhälfte gehörte ganz den Gästen aus Kreuttal. Oliver Butsch brachte sein Team in der 53. Minute erneut in Führung, indem er das 1:2 erzielte. Die Sulzer hatten Mühe, eine Antwort auf die wiederholten Angriffe der Kreuttaler zu finden. In der 82. Minute baute Moritz Merkader die Führung weiter aus, indem er das 1:3 für den SC Kreuttal markierte. Nur zwei Minuten später sorgte Manuel Ebinger mit seinem zweiten Tor des Abends für den Endstand von 1:4. Dieser Doppelpack von Ebinger unterstrich seine herausragende Leistung und war entscheidend für den Erfolg seiner Mannschaft.

Der USV Sulz versuchte, ins Spiel zurückzukommen, doch die Defensive der Kreuttaler stand sicher. Trotz einiger Versuche der Sulzer, das Blatt zu wenden, blieb der SC Kreuttal dominant und ließ kaum Chancen zu. Als das Spiel in der 90. Minute abgepfiffen wurde, stand ein klarer und verdienter Sieg für die Gäste fest.

Dieser Erfolg könnte für den SC Kreuttal wichtig für das Selbstvertrauen sein, während der USV Sulz nach diesem Spiel sicherlich analysieren wird, was verbessert werden muss. Die Kreuttaler zeigten eine beeindruckende Kombination aus taktischem Geschick und effektiver Ausführung, die ihnen letztendlich die drei Punkte sicherte.

Die Fans beider Teams erlebten eine unterhaltsame und ereignisreiche Partie, die vor allem in der zweiten Hälfte von der Dominanz des SC Kreuttal geprägt war. Manuel Ebingers Doppeltorschützenleistung stellte dabei zweifelsohne eines der Highlights des Spiels dar.

2. Klasse Weinviertel: Sulz : Kreuttal - 1:4 (1:1)

84 Manuel Ebinger 1:4

82 Moritz Merkader 1:3

53 Oliver Butsch 1:2

19 Oliver Plott 1:1

8 Manuel Ebinger 0:1

