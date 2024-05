USV Gaweinstal triumphiert über SG Ulrichskirchen in einer hitzigen Begegnung

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 02:19

Am späten Freitagabend lieferten sich SG Ulrichskirchen und USV Gaweinstal ein packendes Duell in der 26. Runde der 2. Klasse Weinviertel. Die Gäste aus Gaweinstal dominierten größtenteils das Spiel und sicherten sich einen überzeugenden 3:1-Sieg auf fremdem Rasen. Trotz eines späten Tores der Gastgeber reichte die Leistung der SG Ulrichskirchen nicht aus, um das Blatt zu wenden.

Schneller Start für die Gaweinstaler

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als der Anpfiff um 20:00 Uhr ertönte. Schon in der 14. Minute brachte Michael Wimmer die Gäste in Führung. Wimmer nutzte eine Unachtsamkeit in der Verteidigung der Ulrichskirchener und schoss den Ball gekonnt ins Netz, was den Gästen früh im Spiel einen psychologischen Vorteil verschaffte. Nach diesem frühen Tor erhöhten die Gaweinstaler den Druck weiter und waren die klar dominierende Mannschaft auf dem Platz.

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 37. Minute, baute Julian Kretschmer die Führung für USV Gaweinstal weiter aus. Nach einer perfekt ausgeführten Ecke von der rechten Seite köpfte Kretschmer den Ball unhaltbar für den Torwart der Sportgemeinschaft Ulrichskirchen ins Tor. Mit einem Stand von 0:2 gingen die Mannschaften in die Halbzeit.

Zweite Halbzeit: Ein Hoffnungsschimmer und ein entscheidender Treffer

Nach der Pause kam die SG Ulrichskirchen motivierter auf das Spielfeld zurück. Sie versuchten, das Spielgeschehen zu ihren Gunsten zu wenden und erarbeiteten sich einige Chancen. Doch bevor sie ihre Bemühungen in ein Tor ummünzen konnten, erzielte Michael Wimmer in der 63. Minute seinen zweiten Treffer des Abends und erhöhte auf 0:3 für die Gaweinstaler. Dieses Tor war ein herber Schlag für die Ambitionen der Heimmannschaft, da es den Abstand weiter vergrößerte.

Dennoch gaben sich die Ulrichskirchener nicht geschlagen. In der 78. Minute gelang Pascal Igl der Ehrentreffer zum 1:3. Nach einem gut getimten Pass aus dem Mittelfeld überwand Igl den Torhüter der Gäste mit einem präzisen Schuss in die untere Ecke. Dieses Tor brachte kurzzeitig Hoffnung zurück ins Team der SG Ulrichskirchen, doch trotz weiterer Bemühungen gelang es ihnen nicht, weiter zu verkürzen.

Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne weitere Tore, und als der Schiedsrichter das Spiel nach 96 Minuten abpfiff, stand der Sieger fest. USV Gaweinstal verließ das Feld mit einem wohlverdienten 3:1-Sieg, während SG Ulrichskirchen die Niederlage hinnehmen musste. Die Gaweinstaler zeigten eine starke Leistung und nahmen drei wichtige Punkte mit nach Hause, während die Ulrichskirchener das Ergebnis reflektieren müssen, um in den nächsten Spielen stärker zurückzukommen.

2. Klasse Weinviertel: Ulrichskirchen : Gaweinstal - 1:3 (0:2)

78 Pascal Igl 1:3

63 Michael Wimmer 0:3

37 Julian Kretschmer 0:2

14 Michael Wimmer 0:1

