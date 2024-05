Stefan Fürst führt SG Ulrichskirchen zum klaren Sieg gegen USC Drasenhofen

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 02:07

In einer spannenden Begegnung der 27. Runde in der 2. Klasse Weinviertel zeigte die SG Ulrichskirchen eine beeindruckende Leistung und sicherte sich einen klaren 3:0-Auswärtssieg gegen den USC Drasenhofen. Stefan Fürst erwies sich als Matchwinner, indem er alle drei Tore für die Gäste erzielte und so die Partie dominierte.

Erste Halbzeit endet torlos

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als die Gastgeber, die Drasenhofener, versuchten, den Heimvorteil zu nutzen und Druck auf die Defensive der Ulrichskirchener auszuüben. Beide Teams kämpften um die Kontrolle im Mittelfeld, wobei klare Torchancen jedoch Mangelware blieben. Die Verteidigung der Sportgemeinschaft Ulrichskirchen hielt stand und ließ kaum nennenswerte Abschlüsse zu, was dazu führte, dass das erste Durchgang torlos endete.

Stefan Fürst übernimmt das Ruder in der zweiten Halbzeit

Kurz nach Wiederanpfiff sorgte Stefan Fürst für das erste Highlight. In der 48. Minute brach er durch die Abwehrlinie des USC Drasenhofen und vollendete präzise zum 0:1. Dieses Tor gab den Ulrichskirchenern sichtlich Auftrieb, und ihre Spielweise wurde zunehmend selbstbewusster und zielgerichteter.

Die Drasenhofener hatten Mühe, eine Antwort zu finden, und in der 65. Minute schlug Fürst erneut zu. Nach einem perfekt getimten Pass aus dem Mittelfeld umkurvte er geschickt den letzten Verteidiger und erhöhte mit einem kraftvollen Schuss ins lange Eck auf 0:2 für die Gäste. Die Hoffnungen der Heimmannschaft auf eine Wende begannen zu schwinden.

Als wäre das nicht genug, setzte Stefan Fürst in der 73. Minute noch einen drauf. Mit einem spektakulären Fernschuss, der unhaltbar im Netz des USC Drasenhofen landete, vollendete er seinen Hattrick und besiegelte damit den 0:3 Endstand. Die Ulrichskirchener dominierten die zweite Hälfte vollständig, während die Drasenhofener trotz anfänglicher Anstrengungen letztendlich klar unterlegen waren.

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten Sieg für die SG Ulrichskirchen, die durch diesen Triumph wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sammeln konnte. Stefan Fürst wurde zweifellos zum Mann des Spiels, mit einer Leistung, die noch lange in Erinnerung bleiben wird. Der USC Drasenhofen hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu formieren und auf die kommenden Spiele konzentrieren, um wieder in die Erfolgsspur zu finden.

2. Klasse Weinviertel: Drasenhofen : Ulrichskirchen - 0:3 (0:0)

73 Stefan Fürst 0:3

65 Stefan Fürst 0:2

48 Stefan Fürst 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.