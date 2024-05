Dramatische Wende in Hauskirchen: Gastgeber siegen nach Rückstand gegen Wilfersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 02:09

In einer aufregenden Fußballpartie in der 2. Klasse Weinviertel drehte der USV Hauskirchen einen Rückstand gegen den FC Wilfersdorf und sicherte sich einen beeindruckenden 3:1-Sieg. Das Spiel, welches am Freitagabend stattfand, bot den Zuschauern eine Achterbahn der Gefühle, insbesondere in der zweiten Halbzeit.

Früher Rückstand trotz Überlegenheit

Obwohl die Hauskirchner in den ersten Minuten sehr dominant auftraten, wie es der Live-Kommentar kurz nach dem Anpfiff festhielt, gelang es dem FC Wilfersdorf, die Führung zu übernehmen.

Hauskirchen sehr dominant in den ersten Minuten! Maurice_2631, Ticker-Reporter

In der 38. Minute erzielte Ondrej Konecny das erste Tor des Spiels für die Wilfersdorfer, indem er den Torhüter der Hauskirchner gekonnt überlupfte. Die Gäste aus Wilfersdorf gingen mit einer Führung von 1:0 in die Halbzeitpause, was das Heimteam vor eine schwierige Aufgabe stellte.

Die erste Halbzeit zeichnete sich durch eine überraschende Wendung aus, bei der der USV Hauskirchen trotz anfänglicher Überlegenheit mit einem Rückstand in die Pause ging. Die Zuschauer erwarteten gespannt, wie die Mannschaft auf diesen Rückschlag reagieren würde.

Spektakuläre Aufholjagd und Triumph

Die zweite Halbzeit begann ohne sichtbare Veränderungen im Spielstand, jedoch änderte sich dies in der 82. Minute, als Bastian Schubtschik das Blatt wendete. Mit einem spektakulären Spielzug erzielte er den Ausgleich und brachte neue Hoffnung für die Hauskirchner. Nur sechs Minuten später, in der 88. Minute, schockte Schubtschik die Gäste erneut, indem er den USV Hauskirchen mit einem weiteren Tor in Führung brachte. Der Wendepunkt des Spiels wurde durch diese schnelle Aufeinanderfolge von Ereignissen markiert, und die Hauskirchner nahmen die Kontrolle über das Spiel.

Als ob dieses Comeback nicht schon dramatisch genug gewesen wäre, setzte Tomas Husar in der 90. Minute noch einen drauf. Mit seinem Tor zum 3:1 sicherte er nicht nur den Sieg für die Hauskirchner, sondern krönte auch eine bemerkenswerte zweite Halbzeit. Die Fans der Hauskirchner jubelten über die beeindruckende Leistung ihres Teams, das sich von einem frühen Rückschlag erholt hatte.

Das Spiel endete schließlich mit einem 3:1-Sieg für den USV Hauskirchen. Die bemerkenswerte Aufholjagd in der zweiten Halbzeit demonstrierte den Charakter und die Entschlossenheit der Mannschaft, die trotz des frühen Rückstands nicht aufgab und einen beeindruckenden Sieg errang. Das Match bot den Fans alles, was sie sich wünschen konnten: Spannung, Tore und eine triumphale Wende.

2. Klasse Weinviertel: Hauskirchen : Wilfersdorf - 3:1 (0:1)

90 Tomas Husar 3:1

88 Bastian Schubtschik 2:1

82 Bastian Schubtschik 1:1

38 Ondrej Konecny 0:1

