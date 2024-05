Die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten sichert sich knappen Sieg gegen den ESV Rabensburg

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 02:36

In einer aufregenden Begegnung in der 27. Runde der 2. Klasse Weinviertel setzte sich die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten knapp mit 2:1 gegen den ESV Rabensburg durch. Das Spiel, das in Rabensburg ausgetragen wurde, bot einige dramatische Momente und zeigte, wie engagiert beide Teams um jeden Punkt kämpften. Besonders in der zweiten Halbzeit nahm das Spiel an Fahrt auf, nachdem die erste Hälfte torlos geblieben war.

Erste Halbzeit: Ein vorsichtiges Abtasten beider Teams

Die Partie begann mit einer Geste der Dankbarkeit, als der ESV Rabensburg die Matchballspende von Melanie Erasim würdigte. Das Spiel nahm schnell an Intensität zu, wobei beide Teams bemüht waren, die Kontrolle zu übernehmen.

Varmuza plötzlich alleine vor Kmecik. Kmecik Sieger Niklas Eichelberger, Ticker-Reporter

Ein früher Aufreger ereignete sich in der 13. Minute, als ein Spieler der Spielgemeinschaft alleine vor dem Rabensburger Torhüter auftauchte, der jedoch stark hielt und einen frühen Rückstand verhinderte. Der Rest der ersten Halbzeit verlief ohne weitere bedeutende Chancen, was teilweise auch der disziplinierten Defensivarbeit beider Mannschaften geschuldet war.

Ein torreiches Finale in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit startete sofort mit höherem Tempo. In der 57. Minute gelang es Lukas Schwalm von der SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten, nach einem präzisen Querpass die Führung zu erzielen. Die Rabensburger waren kurzzeitig geschockt, fanden aber schnell zurück ins Spiel und erhöhten den Druck auf das gegnerische Tor. Ihre Bemühungen wurden in der 67. Minute belohnt, als Dominic Gehart nach einer gekonnten Ablage den Ausgleich erzielte. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn nur zehn Minuten später nutzte erneut Lukas Schwalm eine Unsicherheit in der Rabensburger Hintermannschaft, um die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten wieder in Führung zu bringen.

Rabensburg am Gas seit dem Gegentor! Niklas Eichelberger, Ticker-Reporter

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Bemühungen des ESV Rabensburg, doch trotz einiger vielversprechender Angriffe, darunter eine gefährliche Ecke in der 87. Minute, gelang es ihnen nicht, das Blatt noch einmal zu wenden. Das Spiel endete mit einem knappen Sieg für die Gäste aus Schrattenberg/Herrnbaumgarten, was die Zuschauer, wenngleich spärlich vertreten, zu lautstarken Reaktionen veranlasste.

Insgesamt zeigte das Spiel deutlich die Stärken und Schwächen beider Teams auf. Während die Rabensburger phasenweise das Spiel dominierten, bewies die Spielgemeinschaft Schrattenberg/Herrnbaumgarten ihre Effizienz vor dem Tor. Mit diesem Sieg sichert sich die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten wichtige Punkte im Kampf um die Plätze, während der ESV Rabensburg trotz einer starken Leistung leer ausging.

2. Klasse Weinviertel: Rabensburg : Schrattenberg/Herrnbaumgarten - 1:2 (0:0)

77 Lukas Schwalm 1:2

67 Dominic Gehart 1:1

57 Lukas Schwalm 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.