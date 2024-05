Spektakuläres Duell: ESV Rabensburg ringt FC Wilfersdorf mit 4:3 nieder

Spielberichte

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 02:16

In einem packenden Spiel der 2. Klasse Weinviertel trafen der FC Wilfersdorf und der ESV Rabensburg aufeinander. Die Partie bot eine Fülle von Toren und Spannung bis zur letzten Minute. Obwohl der FC Wilfersdorf zweimal in Führung ging, konnte der ESV Rabensburg letztlich mit einem 4:3-Auswärtssieg triumphieren. Besonders bemerkenswert waren die Leistungen von Norbert Kerek für die Wilfersdorfer und Andre Fiegerl für die Rabensburger.

Blitzstart für Rabensburg und Ausgleich durch Wilfersdorf

Das Spiel begann rasant und schon in der 9. Minute konnten die Gäste aus Rabensburg jubeln. Radoslav Juratek erzielte das 0:1 und brachte seine Mannschaft früh in Führung. Die Wilfersdorfer ließen sich jedoch nicht beirren und erhöhten den Druck auf die Abwehr der Rabensburger.

Nach einigen Chancen auf beiden Seiten gelang es dem FC Wilfersdorf schließlich in der 37. Minute, den Ausgleich zu erzielen. Jiri Unger traf zum 1:1 und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Doch damit nicht genug, kurz vor der Halbzeitpause setzte Norbert Kerek ein weiteres Zeichen und erzielte in der 42. Minute das 2:1. Mit dieser knappen Führung ging der FC Wilfersdorf in die Halbzeitpause.

Rabensburg dreht das Spiel in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ebenso spannend wie die erste. Schon in der 49. Minute konnte Jan Bulusek für den ESV Rabensburg ausgleichen und markierte das 2:2. Nur eine Minute später gelang Pavel Kryl ein weiterer Treffer für die Gäste, der das Spiel komplett drehte. Der ESV Rabensburg führte nun mit 2:3.

Der FC Wilfersdorf war sichtlich geschockt von diesem schnellen Doppelschlag, versuchte jedoch, wieder ins Spiel zu finden. Doch die Rabensburger nutzten ihre Chancen konsequent und erhöhten in der 59. Minute auf 2:4. Andre Fiegerl war der Torschütze und besiegelte damit eine bemerkenswerte Aufholjagd seiner Mannschaft.

Trotz des Zwei-Tore-Rückstands gaben die Wilfersdorfer nicht auf und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 90. Minute konnte erneut Norbert Kerek für den FC Wilfersdorf treffen und verkürzte auf 3:4. Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von hektischen Angriffen der Heimmannschaft, doch es reichte letztlich nicht mehr für den Ausgleich.

Nach 92 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und der ESV Rabensburg konnte sich über einen hart erkämpften 4:3-Sieg freuen. Trotz der Niederlage zeigte der FC Wilfersdorf eine starke Leistung, die jedoch nicht mit Punkten belohnt wurde. Die Zuschauer erlebten ein aufregendes Spiel mit vielen Toren und Spannung bis zur letzten Sekunde.

2. Klasse Weinviertel: Wilfersdorf : Rabensburg - 3:4 (2:1)

90 Norbert Kerek 3:4

59 Andre Fiegerl 2:4

50 Pavel Kryl 2:3

49 Jan Bulusek 2:2

42 Norbert Kerek 2:1

37 Jiri Unger 1:1

9 Radoslav Juratek 0:1

