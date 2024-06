Spektakuläres Torfestival: Altlichtenwarth triumphiert über Eibesthal

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 02:14

Der Sportclub Union Altlichtenwarth setzte sich in einem packenden Spiel gegen den Union Sportclub Eibesthal mit 5:2 durch. Schon in den ersten Minuten wurde klar, dass es ein hochkarätiges Aufeinandertreffen werden würde. Altlichtenwarth legte einen fulminanten Start hin und führte bereits zur Halbzeit mit 3:1. Trotz der Bemühungen der Eibesthaler, das Spiel noch zu drehen, bewies Altlichtenwarth seine Dominanz und sicherte sich einen verdienten Sieg.

Ein Blitzstart für Altlichtenwarth

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der ersten Minute wurde das Match zwischen dem Sportclub Union Altlichtenwarth und dem Union Sportclub Eibesthal angepfiffen. Keine sechs Minuten später gelang Altlichtenwarth das erste Tor. Tomas Krivanek eröffnete das Torfestival und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Der frühe Treffer setzte den Ton für die restliche Partie.

Altlichtenwarth ließ nicht lange auf sich warten und legte in der zwölften Minute nach. Wieder war es Tomas Krivanek, der ein weiteres Mal ins Schwarze traf und die Führung auf 2:0 ausbaute. Die Eibesthaler schienen zunächst überfordert, konnten sich jedoch bald wieder fangen und den Spielrhythmus aufnehmen.

Starke Parade von Nummer 1 Berni Altlichtenwarth (36.). Dj Huat, Ticker-Reporter

In der 30. Minute zeigte Eibesthal dann, dass auch sie in der Lage sind, Druck aufzubauen. Leonhard Strobl erzielte das 2:1 und gab seinem Team einen Hoffnungsschimmer. Doch die Freude währte nicht lange. Nur zwei Minuten später, in der 32. Minute, stellte Filip Krchnak den alten Abstand wieder her und erhöhte für Altlichtenwarth auf 3:1.

Ebenfalls starke Parade von Nummer 1 von Eibesthal (45.). Dj Huat, Ticker-Reporter

Altlichtenwarth hält den Druck aufrecht

Nach der Halbzeitpause ging es spannend weiter. In der 57. Minute konnte Lukas Koprna einen weiteren Treffer für Altlichtenwarth verbuchen. Das Tor zum 4:1 brachte den Gastgeber noch näher an den Sieg und erhöhte den Druck auf die Eibesthaler.

Doch Eibesthal gab nicht auf. In der 60. Minute erzielte Zdenek Michalec das 4:2 und brachte seine Mannschaft noch einmal ins Spiel. Dennoch konnte Eibesthal den Rückstand nicht weiter verkürzen. Altlichtenwarth dominierte weiterhin das Geschehen auf dem Platz und ließ keine weiteren nennenswerten Chancen der Gäste zu.

Wir warten gespannt auf die Einwechslung von Fuhry den Bomber (71.). Dj Huat, Ticker-Reporter

Die Spannung hielt bis zur 81. Minute, als Roman Sirota den Schlusspunkt setzte. Mit seinem Tor zum 5:2 besiegelte er den Sieg für Altlichtenwarth. Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne weitere Zwischenfälle, und der Schiedsrichter pfiff das Match nach 90 Minuten ab.

Besonders bemerkenswert waren die Paraden beider Torhüter, die jeweils starke Leistungen zeigten und zahlreiche Chancen vereitelten. Die Zuschauer erlebten ein spannendes und torreiches Spiel, das den Sportclub Union Altlichtenwarth als verdienten Sieger hervorbrachte.

Die Partie endete mit einem klaren 5:2 für Altlichtenwarth, das damit seine Ambitionen in der 2. Klasse Weinviertel unterstrich und weitere drei Punkte sammeln konnte. Der Union Sportclub Eibesthal hingegen muss sich von dieser Niederlage erholen und auf die kommenden Spiele konzentrieren.

2. Klasse Weinviertel: Altlichtenwarth : Eibesthal - 5:2 (3:1)

81 Roman Sirota 5:2

60 Zdenek Michalec 4:2

57 Lukas Koprna 4:1

32 Filip Krchnak 3:1

30 Leonhard Strobl 2:1

12 Tomas Krivanek 2:0

6 Tomas Krivanek 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.