USV Gaweinstal triumphiert mit 3:1 über SC Kreuttal

Details Sonntag, 02. Juni 2024 02:17

In einem spannenden Aufeinandertreffen der 28. Runde der 2. Klasse Weinviertel setzte sich der USV Gaweinstal mit einem überzeugenden 3:1-Sieg gegen den SC Kreuttal durch. Die Gaweinstaler dominierten das Spiel von Beginn an und gingen bereits in der ersten Halbzeit mit zwei Toren in Führung. Ein weiteres Tor in der zweiten Halbzeit sicherte den verdienten Sieg, während der Sportclub Kreuttal kurz vor Schluss noch den Ehrentreffer erzielte.

Frühe Führung für den USV Gaweinstal

Das Spiel begann mit einem Anstoß des USV Gaweinstal, der von Anfang an die Initiative übernahm. Bereits in der 15. Minute konnte Julian Kretschmer das erste Tor für die Gaweinstaler erzielen. Mit einem präzisen Schuss ins untere Eck ließ er dem Torhüter des SC Kreuttal keine Chance und stellte auf 1:0.

Die Gaweinstaler blieben auch nach der frühen Führung die spielbestimmende Mannschaft und drängten auf das zweite Tor. Diese Bemühungen wurden in der 23. Minute belohnt, als Michael Wimmer nach einem schnellen Konter den Ball im Netz unterbrachte und die Führung auf 2:0 ausbaute. Der Union Sportverein Gaweinstal zeigte sich in dieser Phase des Spiels äußerst effizient und ließ den Gästen kaum Raum zur Entfaltung.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause änderte sich am Spielverlauf wenig. Der USV Gaweinstal setzte die Defensive des SC Kreuttal weiter unter Druck und kam zu weiteren Chancen. In der 58. Minute war es erneut Michael Wimmer, der einen präzisen Pass im Strafraum verwertete und auf 3:0 erhöhte. Mit seinem zweiten Treffer des Tages unterstrich er seine herausragende Leistung und sorgte für die Vorentscheidung.

Der Sportclub Kreuttal bemühte sich zwar, ins Spiel zurückzukommen, fand jedoch kaum ein Mittel gegen die kompakte Abwehr der Gaweinstaler. In der Schlussphase des Spiels gelang es den Gästen dann doch noch, den Ehrentreffer zu erzielen. Moritz Merkader traf in der 90. Minute zum 3:1, was jedoch lediglich Ergebniskosmetik bedeutete.

Schließlich endete das Spiel nach zwei Minuten Nachspielzeit mit einem verdienten 3:1-Erfolg für den USV Gaweinstal. Mit dieser Leistung festigte die Mannschaft ihren ersten Platz in der Tabelle und zeigte, dass sie zu den stärksten Teams der Liga gehört.

2. Klasse Weinviertel: Gaweinstal : Kreuttal - 3:1 (2:0)

91 Moritz Merkader 3:1

58 Michael Wimmer 3:0

23 Michael Wimmer 2:0

15 Julian Kretschmer 1:0

