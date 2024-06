Altlichtenwarth besiegt den USV Hauskirchen mit 3:1

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 01:46

Ein spannendes Topspiel in der 2. Klasse Weinviertel fand am Freitagabend statt, als der Union Sportverein Hauskirchen gegen den Sportclub Union Altlichtenwarth antrat. Trotz eines harten Kampfes musste sich der USV Hauskirchen am Ende mit 1:3 geschlagen geben. Die Gäste aus Altlichtenwarth konnten sich durchsetzen und zeigten eine starke Leistung, insbesondere in der zweiten Halbzeit, die ihnen den verdienten Sieg sicherte.

Altlichtenwarth geht in Führung

Das Spiel begann um 20:00 Uhr und bereits in der ersten Minute war klar, dass beide Teams entschlossen waren, die drei Punkte für sich zu beanspruchen. In der 15. Minute hatte Altlichtenwarth eine große Chance, als Tomas Krivanek frei zum Kopfball kam, den Ball jedoch knapp über das Tor setzte.

Die Gäste ließen sich davon nicht entmutigen und setzten ihr offensives Spiel fort. In der 37. Minute gelang es Radim Cech, den Ball unter die Latte zu knallen und das verdiente 0:1 für Altlichtenwarth, indem er den Ball im Netz des USV Hauskirchen versenkte.

Aufholjagd und Entscheidungen per Elfmeter

Nach der Halbzeitpause kam der USV Hauskirchen entschlossen aus der Kabine und suchte nach dem Ausgleich. In der 60. Minute war es dann so weit: Manuel Körmer verwandelte einen Freistoß zum 1:1 und brachte die Hauskirchner zurück ins Spiel.

Das Spiel blieb spannend und in der 69. Minute wurde Altlichtenwarth ein Elfmeter zugesprochen, nachdem Der Unparteiische ein klares Handspiel gesehen hatte. Filip Krchnak trat an und verwandelte den Elfmeter in der 71. Minute sicher zum 1:2. Dieser Treffer brachte die Gäste wieder in Führung und setzte den USV Hauskirchen erneut unter Druck.

In den folgenden Minuten gab es weitere aufregende Momente. In der 75. Minute gab es einige Diskussionen über die Entscheidungen des Schiedsrichters, die nicht alle Zuschauer nachvollziehen konnten. Trotz dieser Kontroversen setzte Altlichtenwarth seinen Angriff fort.

100%e für Hauskirchen - Traumparade vom Tormann der Altlichtenwarther! Dj Huat, Ticker-Reporter

Nur zwei Minuten später, in der 77. Minute, erzielte Tomas Krivanek das 1:3 für Altlichtenwarth. Es war ein Traumtor, wie ein Kommentar beschrieb, und sicherte den Gästen eine komfortable Führung. In den letzten Minuten des Spiels hatte der USV Hauskirchen mehrere 100%-ige Torchancen, aber der Torwart von Altlichtenwarth, Bernhard Steglegger, zeigte wiederholt Traumparaden und hielt sein Team im Spiel.

In der 83. Minute musste Altlichtenwarth jedoch einen Rückschlag hinnehmen, als Thomas Brantner eine Rote Karte erhielt. Trotz der Unterzahl verteidigten die Altlichtenwarther ihre Führung und ließen keine weiteren Tore zu.

Schließlich endete das Spiel nach 92 Minuten mit einem 1:3-Sieg für den Sportclub Union Altlichtenwarth. Die Gäste konnten drei Punkte mit nach Hause nehmen, während der USV Hauskirchen trotz einer kämpferischen Leistung das Spielfeld als Verlierer verließ.

2. Klasse Weinviertel: Hauskirchen : Altlichtenwarth - 1:3 (0:1)

77 Tomas Krivanek 1:3

71 Filip Krchnak 1:2

60 Manuel Körmer 1:1

38 Radim Cech 0:1

