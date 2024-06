SG Ulrichskirchen siegt eindrucksvoll gegen USV Schrick

Spielberichte

Details Sonntag, 09. Juni 2024 00:22

Ein packendes Spiel in der 2. Klasse Weinviertel endete mit einem klaren 6:2-Sieg für die Sportgemeinschaft Ulrichskirchen gegen den Union Sportverein Schrick. Schon früh zeigten die Gäste ihre Dominanz und gingen schnell in Führung. Trotz einiger Chancen für die Schricker konnte das Heimteam das Blatt nicht mehr wenden. Besonders auffällig war die Treffsicherheit der Ulrichskirchener, die bereits zur Halbzeit mit 4:0 führten.

Dominante erste Halbzeit der Ulrichskirchener

Das Spiel begann gleich mit einem Paukenschlag: Schon in der 3. Spielminute konnte Martin Janecek die Sportgemeinschaft Ulrichskirchen mit 1:0 in Führung bringen. Ein frühes Tor, das die Weichen für den weiteren Spielverlauf stellte. In den folgenden Minuten zeigte der USV Schrick einige Ansätze, das Spiel auszugleichen. Ein Freistoß in der 3. Minute aus guter Position und ein weiterer in der 22. Minute aus aussichtsreicher Lage brachten jedoch keinen Erfolg.

Im Gegenteil, die Ulrichskirchener nutzten ihre Chancen konsequent. In der 20. Minute erhöhte Gzim Spahija auf 2:0. Kurz darauf hatten die Gäste eine Riesenchance, die sie jedoch ungenutzt ließen. Die Schricker versuchten, Druck aufzubauen, was jedoch nicht belohnt wurde. Stattdessen trafen die Ulrichskirchener erneut: In der 43. Minute erzielte Thomas Pichler das 3:0 und nur eine Minute später stellte Konstantin Hattler den Halbzeitstand von 4:0 her. Damit war die Partie zur Halbzeit bereits so gut wie entschieden.

Späte Aufholjagd der Schricker reicht nicht

Nach der Pause versuchten die Schricker, noch einmal ins Spiel zu finden, doch auch in der zweiten Halbzeit dominierten zunächst die Gäste. In der 59. Minute verkürzte Martin Janecek auf 4:1. Kurz darauf, in der 65. Minute, gelang Adrian Rrahmani das 1:5.

Eine Trinkpause in der 66. Minute unterbrach kurzzeitig das Spielgeschehen, bevor Moumin Khawaja in der 70. Minute den alten Abstand wiederherstellte und auf 6:1 für Ulrichskirchen stellte. Trotz des deutlichen Rückstands gaben die Schricker nicht auf. Kristian Ravas konnte in der 84. Minute noch einmal auf 2:6 verkürzen, doch mehr war an diesem Tag nicht mehr drin für die Heimmannschaft.

Am Ende stand ein verdienter 6:2-Erfolg für die Sportgemeinschaft Ulrichskirchen, die ihre Chancen konsequent nutzte und die Schwächen der Schricker Abwehr eiskalt ausnutzte. Der USV Schrick zeigte trotz einiger guter Ansätze zu wenig Durchschlagskraft und musste sich klar geschlagen geben. Die Zuschauer sahen ein temporeiches und torreiches Spiel, das den Gästen aus Ulrichskirchen die drei Punkte sicherte.

2. Klasse Weinviertel: Schrick : Ulrichskirchen - 2:6 (0:4)

84 Kristian Ravas 2:6

70 Moumin Khawaja 1:6

65 Martin Janecek 1:5

59 Adrian Rrahmani 1:4

44 Konstantin Hattler 0:4

43 Thomas Pichler 0:3

20 Gzim Spahija 0:2

3 Martin Janecek 0:1

