SG Poysbrunn-F./Ottenthal siegt gegen FC Wilfersdorf mit 4:1

Details Samstag, 15. Juni 2024 01:44

In einem mitreißenden Match der 2. Klasse Weinviertel setzte sich die SG Poysbrunn-F./Ottenthal deutlich mit 4:1 gegen den FC Wilfersdorf durch. Bereits zur Halbzeit lagen die Gäste mit zwei Toren in Führung und konnten ihre Dominanz auch in der zweiten Hälfte fortsetzen. Der FC Wilfersdorf fand erst in der letzten Minute der regulären Spielzeit den Weg ins Netz.

Blitzstart für die Gäste

Von Beginn an übernahmen die Poysbrunner die Kontrolle über das Spiel. Bereits in der 10. Minute gelang Alexander Kaiser das Führungstor zum 0:1. Es war ein beeindruckender Auftakt, der die Richtung des Spiels vorgab. Nur drei Minuten später baute Georg Gruber die Führung weiter aus. Nach einem Freistoß ließ der Torwart des FC Wilfersdorf den Ball abprallen, und Gruber nutzte die Chance eiskalt zum 0:2.

Die Wilfersdorfer hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und ließen den Gästen zu viel Raum. Die ersten 45 Minuten wurden zudem von harten Zweikämpfen geprägt, was in der 30. Minute zur ersten Gelben Karte für den FC Wilfersdorf führte. Die Härte des Spiels kulminierte kurz vor der Halbzeit in zwei Platzverweisen. Zunächst musste Josef Niessler vom FC Wilfersdorf nach einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen. Nur eine Minute später folgte ihm Alexander Kaiser von Poysbrunn-F./Ottenthal mit einer direkten Roten Karte, nachdem er einem Gegenspieler einen Ellbogenstoß verpasst hatte. Mit einem 0:2 und reduziert auf jeweils neun Spieler ging es in die Halbzeitpause.

Halbzeitfazit: Poysbrunn spielerisch besser! Nachdem Wilfersdorf einen Mann weniger WÄRE, hätte man das ruhig zu Ende spielen können! Aber keine Ahnung was die Nr. 16 gemacht hat! So gehts 9 gegen 9 am Feld weiter Riooo, Ticker-Reporter

Poysbrunn-F./Ottenthal baut die Führung aus

Nach dem Seitenwechsel setzte der Sportclub Union Poysbrunn seine starke Leistung fort. In der 64. Minute verpasste Lukas Kysela zunächst eine gute Chance per Kopfball, doch nur zwölf Minuten später machte er es besser und erzielte das 0:3 für die Gäste. Stefan Schuster, der mit einer beeindruckenden Vorlage glänzte, bereitete dieses Tor vor.

Der FC Wilfersdorf war weiterhin bemüht, Anschluss zu finden, aber die Poysbrunner ließen wenig zu. In der 82. Minute war es dann erneut ein Spieler der "Kysela-Familie", der für die Vorentscheidung sorgte. Florian Kysela, der Kapitän der Poysbrunner, traf zum 0:4 und setzte damit den Schlusspunkt für sein Team.

Erst in der Schlussminute gelang es den Wilfersdorfern, den Ehrentreffer zu erzielen. Christian Pesau profitierte von einem Eigentor der Gäste und stellte den 1:4-Endstand her. Doch dieser Treffer kam zu spät, um das Blatt noch zu wenden.

Am Ende stand ein verdienter Sieg für die SG Poysbrunn-F./Ottenthal, die über die gesamte Spielzeit hinweg die bessere Mannschaft war und ihre Chancen konsequent nutzte. Der FC Wilfersdorf musste sich trotz eines späten Ehrentreffers klar geschlagen geben und beendete die Saison mit einer Niederlage.

2. Klasse Weinviertel: Wilfersdorf : Poysbrunn-F./Ottenthal - 1:4 (0:2)

90 Eigentor durch Christian Pesau 1:4

82 Florian Kysela 0:4

76 Lukas Kysela 0:3

13 Georg Gruber 0:2

10 Alexander Kaiser 0:1

