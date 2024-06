SG Ulrichskirchen dominiert und siegt souverän mit 3:0 gegen SC Kreuttal

Spielberichte

Details Samstag, 15. Juni 2024 01:49

In einer spannenden Partie in der 2. Klasse Weinviertel setzte sich die SG Ulrichskirchen klar mit 3:0 gegen den SC Kreuttal durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehten die Gastgeber im zweiten Durchgang auf und erzielten drei sehenswerte Treffer. Der SC Kreuttal konnte den Offensivaktionen der Ulrichskirchener wenig entgegensetzen und musste sich am Ende deutlich geschlagen geben.

Torlose erste Halbzeit trotz Chancen

Das Spiel begann mit einer leichten Verspätung, da Ehrungen für die Jugendmannschaften vorgenommen wurden. Bereits in der ersten Minute erfolgte der Anpfiff, und die SG Ulrichskirchen übernahm sofort die Initiative. Die erste nennenswerte Aktion gab es in der 10. Minute, als es zu einer kurzen Unterbrechung nach einem Kopftreffer an der Nummer 15 von Ulrichskirchen kam. In der 27. Minute hatte der SC Kreuttal seine erste Riesenchance: Nach einer schönen Flanke folgte ein Schuss auf das Tor, den der Tormann der Ulrichskirchener jedoch an die Latte lenken konnte.

Riesenchance Ulrichskirchen Kopfball direkt auf das Tor Tormann wehrt gerade noch ab (29.). Roman Fürst, Ticker-Reporter

Die SG Ulrichskirchen antwortete prompt. Eine Minute später landete ein Kopfball nach einer Hereingabe direkt auf das Tor, doch der Kreuttaler Tormann konnte erneut glänzend parieren. In der 45. Minute hatte Pascal Igl die beste Gelegenheit für Ulrichskirchen in der ersten Halbzeit. Nach einem Alleingang auf den Tormann legte er sich den Ball jedoch zu weit nach links und sein Schuss konnte gerade noch abgewehrt werden. Bis zur Halbzeit blieb es bei einem torlosen, aber unterhaltsamen Spiel, in dem beide Teams ihre Chancen hatten.

Ulrichskirchen zieht im zweiten Durchgang davon

Nach dem Seitenwechsel setzten die Ulrichskirchener ihre Offensivbemühungen fort. In der 50. Minute verpasste die SG Ulrichskirchen erneut knapp die Führung, als ein Kopfball über das Tor ging. Doch die Gastgeber blieben druckvoll und wurden in der 67. Minute belohnt. Nach einem Freistoß ließ der Kreuttaler Tormann den Ball abprallen und Nicolas Krenn von Ulrichskirchen staubte trocken zum 1:0 ab.

Der Treffer wirkte wie ein Dosenöffner für die Ulrichskirchener, die nun das Spielgeschehen bestimmten. In der 69. Minute erhielt Ulrichskirchen einen Elfmeter. Der Schiedsrichter zögerte keine Sekunde und zeigte auf den Punkt. Doch Stefan Fürst verschoss seinen ersten Elfer in dieser Saison – der Kreuttaler Tormann hielt.

Davon unbeeindruckt spielte Ulrichskirchen weiter nach vorne und in der 83. Minute fiel das 2:0. Nach einem schönen Angriff traf die Stefan Fürst. „Jetzt hat er doch noch sein Tor“, kommentierte ein Zuschauer. Die Kreuttaler konnten sich in dieser Phase kaum befreien und mussten kurz vor Schluss noch das 3:0 hinnehmen. In der 90. Minute setzte die Nummer 10, Gzim Spahija, der SG Ulrichskirchen den Schlusspunkt und sorgte für das endgültige 3:0.

Das Spiel endete nach einer Minute Nachspielzeit mit einem hochverdienten Sieg für die SG Ulrichskirchen. Mit diesem Erfolg festigen die Ulrichskirchener ihre Position in der 2. Klasse Weinviertel und zeigen, dass sie auch in der Endphase der Saison in Topform sind.

2. Klasse Weinviertel: Ulrichskirchen : Kreuttal - 3:0 (0:0)

90 Gzim Spahija 3:0

83 Stefan Fürst 2:0

68 Nicolas Krenn 1:0

