Offensivspektakel: SCU Altlichtenwarth siegt 6:4 gegen ESV Rabensburg

Spielberichte

Details Sonntag, 16. Juni 2024 01:02

In einem spektakulären Match setzte sich der Sportclub Union Altlichtenwarth mit 6:4 gegen den ESV Rabensburg durch. Beide Teams boten eine torreiche und spannende Partie, die bis zum Schluss hart umkämpft war. Mit starken Offensivleistungen und schwachen Defensivaktionen auf beiden Seiten erlebten die Zuschauer ein wahres Torfestival. Besonders auffällig waren die Leistungen von Radojica Kalinov und Radim Cech, die maßgeblich zum Erfolg der Altlichtenwarther beitrugen.

Blitzstart und ständiger Führungswechsel

Der SCU Altlichtenwarth und der ESV Rabensburg hatten insgesamt schon 28 Spiele gegeneinander. Der höchste Sieg von Rabensburg war ein 6:1 und der höchste vom SCU Altlichtenwarth war ein 7:1. Das höchste war ein 4:4. Julian Schwungfeld, Ticker-Reporter

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Radojica Kalinov bereits in der ersten Minute den Führungstreffer für Altlichtenwarth erzielte. Diese frühe Führung hielt jedoch nicht lange, denn schon in der elften Minute konnte Dominic Gehart für die Rabensburger zum 1:1 ausgleichen. Die Zuschauer merkten schnell, dass sie an diesem Tag viele Tore zu sehen bekommen würden.

Altlichtenwarth ließ sich vom Ausgleich nicht beirren und ging durch Tomas Krivanek in der 16. Minute erneut in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Radim Cech auf 3:1 und sorgte für eine vermeintlich komfortable Führung. Doch die Gäste aus Rabensburg schlugen schnell zurück: Pavel Kryl verkürzte in der 22. Minute auf 3:2, bevor ein Eigentor von Josip Batinic in der 35. Minute für den erneuten Ausgleich sorgte.

Die Torflut setzte sich fort, als Tomas Krivanek in der 32. Minute mit seinem zweiten Treffer das 4:2 für die Altlichtenwarther erzielte. Ein Eigentor durch Josip Batinic nach 35 Minuten bedeutete das 4:3. Die Gäste ließen nicht locker und schafften es, noch vor der Halbzeitpause durch Radoslav Juratek auf 4:4 zu stellen. Es war eine Halbzeit, die von Offensivaktionen und schwacher Defensivarbeit geprägt war, was den Zuschauern jedoch ein unterhaltsames Spektakel bot.

Altlichtenwarth sichert sich den Sieg

Nach der torreichen ersten Halbzeit ging es auch in der zweiten Hälfte spannend weiter. In der 61. Minute erzielte Radim Cech sein zweites Tor des Tages und brachte die Altlichtenwarther erneut in Führung. Dieser Treffer zum 5:4 war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Sieg, doch die Partie blieb weiter umkämpft.

Erst in der 76. Minute sorgte Radojica Kalinov mit seinem zweiten Treffer für die endgültige Entscheidung. Mit dem Tor zum 6:4 machten die Altlichtenwarther den Sack zu und sicherten sich den hart umkämpften Sieg. Trotz der Bemühungen der Rabensburger, die bis zum Schluss kämpften, gelang es ihnen nicht mehr, den Spielstand zu verkürzen.

Das Spiel endete schließlich nach 91 Minuten mit einem 6:4 für den Sportclub Union Altlichtenwarth. Beide Mannschaften zeigten eine beeindruckende Offensivleistung, doch letztendlich war es die bessere Chancenverwertung der Altlichtenwarther, die den Ausschlag gab. Die Zuschauer erlebten ein unvergessliches Spiel mit vielen Toren und spannenden Momenten, das sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.

2. Klasse Weinviertel: Altlichtenwarth : Rabensburg - 6:4 (4:4)

76 Radojica Kalinov 6:4

61 Radim Cech 5:4

39 Radoslav Juratek 4:4

35 Eigentor durch Josip Batinic 4:3

32 Tomas Krivanek 4:2

22 Pavel Kryl 3:2

20 Radim Cech 3:1

16 Tomas Krivanek 2:1

11 Dominic Gehart 1:1

1 Radojica Kalinov 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.