USV Gaweinstal feiert Kantersieg gegen USV Hauskirchen

Spielberichte

Details Sonntag, 16. Juni 2024 01:04

Im Duell der 30. Runde der 2. Klasse Weinviertel empfing der USV Gaweinstal den USV Hauskirchen. Die Zuschauer erlebten ein mitreißendes Spiel, das nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit in der zweiten Spielhälfte von den Gastgebern dominiert wurde. Der USV Gaweinstal setzte sich am Ende klar mit 8:1 gegen die Hauskirchner durch.

Frühe Führung für die Gäste

Das Spiel begann spannend, denn schon in der 11. Minute gelang es den Gästen, in Führung zu gehen. Bastian Schubtschik erzielte das 1:0 für den USV Hauskirchen, was für einen frühen Schock bei den Heimfans sorgte. Doch der Union Sportverein Gaweinstal zeigte sich wenig beeindruckt und suchte sofort den Ausgleich.

Dieser gelang dann auch in der 23. Minute: Julian Kretschmer traf zum 1:1 für den USV Gaweinstal. Das Spiel war wieder offen, und beide Teams lieferten sich ein intensives Duell um die Vorherrschaft auf dem Platz. Kurz vor der Halbzeitpause musste der USV Hauskirchen jedoch einen Rückschlag hinnehmen. Manuel Körmer sah in der 42. Minute die Gelb/Rote Karte, wodurch die Gäste den Rest der Partie in Unterzahl bestreiten mussten.

Gaweinstaler Torfestival in der zweiten Halbzeit

Mit einem 1:1-Unentschieden ging es in die Kabinen, doch nach dem Wiederanpfiff änderte sich das Spielgeschehen drastisch. Der USV Gaweinstal nutzte die numerische Überlegenheit eiskalt aus und begann ein wahres Torfestival. Michael Wimmer brachte die Gaweinstaler in der 50. Minute mit 2:1 in Führung. Wenige Minuten später, in der 57. Minute, erhöhte Wimmer erneut und stellte auf 3:1.

Nun war der Bann endgültig gebrochen. Jiri Velecky traf in der 65. Minute zum 4:1 und sorgte damit für klare Verhältnisse. Die Gäste aus Hauskirchen fanden kein Mittel mehr, um den Angriffswellen des Union Sportverein Gaweinstal etwas entgegenzusetzen. Michael Wimmer komplettierte in der 68. Minute seinen Hattrick und schraubte das Ergebnis auf 5:1.

Die Gaweinstaler ließen nicht nach und zeigten weiterhin ihre Offensivstärke. Sascha Roch traf in der 72. Minute zum 6:1 und legte in der 77. Minute noch einen weiteren Treffer zum 7:1 nach. Die Gäste aus Hauskirchen hatten in dieser Phase des Spiels nichts mehr entgegenzusetzen und mussten sich dem ständigen Druck der Gaweinstaler beugen.

In der Schlussminute setzte Oliver Hans Groschopf den Schlusspunkt und erzielte das Tor zum 8:1-Endstand. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter die Partie, und die Gaweinstaler konnten einen beeindruckenden Sieg feiern.

Insgesamt war es eine beeindruckende Leistung des USV Gaweinstal, die nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit in der zweiten Spielhälfte ihre Überlegenheit ausspielten und den USV Hauskirchen mit 8:1 besiegten.

2. Klasse Weinviertel: Gaweinstal : Hauskirchen - 8:1 (1:1)

90 Oliver Hans Groschopf 8:1

77 Sascha Roch 7:1

72 Sascha Roch 6:1

68 Michael Wimmer 5:1

65 Jiri Velecky 4:1

57 Michael Wimmer 3:1

50 Michael Wimmer 2:1

23 Julian Kretschmer 1:1

11 Bastian Schubtschik 0:1

