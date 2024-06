Acht-Tore-Spektakel: SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten triumphiert mit 6:2 gegen USC Drasenhofen

Spielberichte

Details Sonntag, 16. Juni 2024 01:06

In einem mitreißenden Spiel der 2. Klasse Weinviertel setzte sich die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten deutlich mit 6:2 gegen den USC Drasenhofen durch. Von Beginn an sorgten beide Mannschaften für Spannung und eine torreiche Partie. Während die Drasenhofener zunächst in Führung gingen, drehte die Spielgemeinschaft Schrattenberg/Herrnbaumgarten die Partie schnell zu ihren Gunsten.

Blitzstart der Gäste

Kaum war das Spiel angepfiffen, überraschten die Drasenhofener die Zuschauer und die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten gleichermaßen. In der 2. Minute erzielte Matthias Thiem das 0:1 und brachte den Union Sportclub Drasenhofen früh in Führung. Die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten zeigte sich jedoch unbeeindruckt und antwortete prompt. Bereits in der 3. Minute glich Tomas Varmuza zum 1:1 aus, was die Dramatik der ersten Minuten unterstrich.

In der 19. Minute setzte die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten nach und ging durch Martin Pitel erstmals in Führung. Der Angreifer traf zum 2:1 und ließ die Fans der Heim-Mannschaft jubeln. Die Partie blieb weiterhin umkämpft, jedoch konnte die Spielgemeinschaft Schrattenberg/Herrnbaumgarten zunehmend die Kontrolle übernehmen. Kurz vor der Halbzeitpause war es Sebastian Rabl, der in der 38. Minute das 3:1 erzielte und so die Weichen für einen möglichen Heimsieg stellte.

Dominanz der Spielgemeinschaft in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten weiterhin dominant. Frantisek Vlcek baute die Führung in der 55. Minute auf 4:1 aus, was den Widerstand der Drasenhofener weiter schwächte. Nur zwölf Minuten später war es erneut Frantisek Vlcek, der mit seinem zweiten Treffer des Tages das 5:1 markierte.

Die Drasenhofener gaben jedoch nicht auf und konnten in der 67. Minute durch Josip Hlaic auf 5:2 verkürzen. Trotz des erneuten Anschlusstreffers blieb die Spielgemeinschaft Schrattenberg/Herrnbaumgarten die spielbestimmende Mannschaft. Schließlich setzte Martin Schüller in der 77. Minute mit dem 6:2 den Schlusspunkt in dieser torreichen Partie.

Mit diesem beeindruckenden Sieg festigte die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten ihre Position in der Tabelle der 2. Klasse Weinviertel und zeigte eine starke Leistung vor heimischem Publikum. Der USC Drasenhofen konnte trotz eines mutigen Auftritts den stark aufspielenden Gastgebern letztlich nichts entgegensetzen. Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem klaren 6:2 für die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten.

2. Klasse Weinviertel: Schrattenberg/Herrnbaumgarten : Drasenhofen - 6:2 (3:1)

77 Martin Schüller 6:2

67 Josip Hlaic 5:2

67 Frantisek Vlcek 5:1

55 Frantisek Vlcek 4:1

38 Sebastian Rabl 3:1

19 Martin Pitel 2:1

3 Tomas Varmuza 1:1

2 Matthias Thiem 0:1

Details

