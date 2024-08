USC Eibesthal siegt mit 5:2 gegen SV Zistersdorf

Spielberichte

Details Montag, 26. August 2024 17:33

Der USC Eibesthal konnte sich in einem torreichen Spiel, vor gut 120 Zuschauern, gegen den SV Zistersdorf mit 5:2 durchsetzen. Trotz eines Rückstands zeigte die Mannschaft von Spielertrainer Vinzenz Wlk eine starke Leistung und drehte das Spiel zu ihren Gunsten. Besonders Ondrej Spanel glänzte mit einem Hattrick und einem unglücklichen Eigentor.

Spannende erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Gäste. In der 21. Minute konnte Enes Swarat den SV Zistersdorf in Führung bringen. Die Gäste nutzten eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr der Eibesthaler und schossen das 0:1. Der frühe Rückstand setzte den USC Eibesthal unter Druck, doch die Mannschaft bewahrte die Ruhe und begann, sich allmählich Chancen zu erarbeiten.

In der 35. Minute dann der Ausgleich für die Eibesthaler: Ondrej Spanel traf per Strafstoß zum 1:1 und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Der Treffer verlieh dem USC Eibesthal neuen Auftrieb. Kurz vor der Halbzeitpause gelang es erneut Ondrej Spanel, wieder per Strafstoß, den Ball im Netz unterzubringen und die Eibesthaler mit 2:1 in Führung zu bringen. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Eibesthal baut Führung aus

Nach der Pause starteten die Eibesthaler entschlossen und druckvoll. In der 56. Minute war es Zdenek Michalec, der zum 3:1 erhöhte und damit den Vorsprung der Gastgeber ausbaute. Nur wenige Minuten später, in der 62. Minute, erzielte Georg Seltenhammer das 4:1 für die Eibesthaler. Der Treffer war ein klares Zeichen und ließ kaum noch Zweifel am Sieger der Partie aufkommen.

Doch das Spiel hielt noch eine kuriose Wendung bereit. In der 89. Minute unterlief Ondrej Spanel ein unglückliches Eigentor, wodurch der SV Zistersdorf auf 4:2 verkürzte. Trotz des Missgeschicks blieb der USC Eibesthal konzentriert und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Nur vier Minuten später machte Ondrej Spanel seinen Fehler wieder gut und erzielte das 5:2 für die Eibesthaler. Mit diesem Tor besiegelte er nicht nur seinen Hattrick, sondern auch den Endstand der Partie.

In der 94. Minute endete das Spiel schließlich mit einem klaren 5:2-Sieg für den USC Eibesthal. Die Mannschaft zeigte eine beeindruckende Leistung und konnte trotz des frühen Rückstands das Spiel drehen und deutlich gewinnen. Die Eibesthaler überzeugten mit einer starken Offensivleistung, während die Zistersdorfer ohne Punkte die Heimreise antreten mussten.

2. Klasse Weinviertel: Eibesthal : Zistersdorf - 5:2 (2:1)

93 Ondrej Spanel 5:2

89 Eigentor durch Ondrej Spanel 4:2

62 Georg Seltenhammer 4:1

56 Zdenek Michalec 3:1

44 Ondrej Spanel 2:1

35 Ondrej Spanel 1:1

21 Enes Swarat 0:1

