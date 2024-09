SC Kreuttal triumphiert in einem Krimi gegen USC Wetzelsdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 18:33

In einem packenden und torreichen Spiel setzte sich der SC Kreuttal gegen den USC Wetzelsdorf mit 5:4 durch. Beide Mannschaften boten den etwa 150 Zuschauern eine unterhaltsame Partie, in der es Schlag auf Schlag ging. Die Gastgeber aus Kreuttal zeigten sich besonders treffsicher und konnten am Ende die drei Punkte einfahren. Vor allem Berkan Tan und Ali Kaya spielten eine entscheidende Rolle für den Erfolg des Sportclubs Kreuttal, beide trafen zweimal.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann furios und der USC Wetzelsdorf erwischte den besseren Start. Bereits in der 11. Minute brachte Abdullah Cömert die Gäste in Führung. Ein früher Dämpfer für den SC Kreuttal, der jedoch nicht lange auf sich sitzen ließ. In der 45. Minute konnte Berkan Tan den Ausgleich erzielen, und so ging es mit einem 1:1-Unentschieden in die Halbzeitpause. Beide Mannschaften zeigten in der ersten Hälfte ein engagiertes Spiel, wobei die Kreuttaler zunehmend das Kommando übernahmen.

Torreiches Spektakel in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte begann wie die erste endete – mit einem Tor für den SC Kreuttal. In der 50. Minute erzielte Ali Kaya nach einem starken Freistoß das 2:1. Nur sieben Minuten später erhöhte Berkan Tan erneut auf 3:1 und schien damit eine Vorentscheidung herbeizuführen. Doch die Gäste aus Wetzelsdorf gaben nicht auf und kämpften sich zurück ins Spiel.

In der 66. Minute erzielte Ali Kaya seinen zweiten Treffer des Abends und stellte sogar auf 4:1 für die Gastgeber. Doch die Wetzelsdorfer zeigten große Moral und begannen eine beeindruckende Aufholjagd. Innerhalb von nur 12 Minuten kamen sie durch Tore von Stefan Axter (69.), Josef Chromecek (76.) und Jaroslav Hromek (81.) zum 4:4-Ausgleich. Die Partie schien auf ein spektakuläres Unentschieden hinauszulaufen, doch der SC Kreuttal hatte das letzte Wort.

In der 86. Minute war es Florian Ivanitsch, der mit seinem Treffer zum 5:4 den Schlusspunkt setzte und die Kreuttaler Fans jubeln ließ. Das Tor war der entscheidende Moment, der dem SC Kreuttal den Sieg sicherte und die Hoffnungen der Wetzelsdorfer auf einen Punktgewinn zunichtemachte.

Das spannende Spiel endete mit 5:4 für den SC Kreuttal. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Leistung und sorgten für eine unterhaltsame und nervenaufreibende Partie, die den Zuschauern sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird. Der Sportclub Kreuttal konnte sich am Ende knapp durchsetzen und feierte einen wichtigen Sieg in der 2. Klasse Weinviertel.

2. Klasse Weinviertel: Kreuttal : Wetzelsdorf - 5:4 (1:1)

86 Florian Ivanitsch 5:4

81 Jaroslav Hromek 4:4

76 Josef Chromecek 4:3

69 Stefan Axter 4:2

66 Ali Kaya 4:1

57 Berkan Tan 3:1

50 Ali Kaya 2:1

46 Berkan Tan 1:1

11 Abdullah Cömert 0:1

