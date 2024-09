USC Wetzelsdorf dreht die Partie gegen ESV Rabensburg

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 15:58

Der USC Wetzelsdorf hat in einem spannenden Heimspiel, vor etwa 80 Zuschauern, gegen den ESV Rabensburg einen 3:1-Sieg eingefahren. Trotz eines frühen Rückstands gelang es den Wetzelsdorfern, die Partie in der zweiten Halbzeit zu ihren Gunsten zu drehen. Besonders herausragend war die Leistung von Abdullah Cömert, der mit zwei Toren maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug.

Rabensburg mit Blitzstart

Schon früh im Spiel sorgte der ESV Rabensburg für eine Überraschung. In der 3. Minute war es Patrik Horelica, der nach einem Corner den Ball ins Netz beförderte und die Gäste in Führung brachte. Die frühe Führung gab Rabensburg zunächst Rückenwind, und sie konnten in den darauffolgenden Minuten mehrere Chancen herausspielen.

Der USC Wetzelsdorf hatte in der ersten Halbzeit Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Chancen blieben selten, und die wenigen Gelegenheiten konnten nicht genutzt werden. Ein guter Versuch kam in der 27. Minute, als ein direkter Eckball von den Wetzelsdorfern gerade noch von Tormann Kmecik abgewehrt wurde. Doch insgesamt war es eine Halbzeit, in der Rabensburg die Oberhand behielt. Kurz vor der Pause, in der 44. Minute, hatte Hruska noch eine gute Möglichkeit, scheiterte jedoch am Wetzelsdorfer Keeper Sailer.

Wetzelsdorf dreht das Spiel

Mit Beginn der zweiten Halbzeit zeigte der USC Wetzelsdorf ein völlig anderes Gesicht. Schon in der 47. Minute gelang Josef Chromecek der wichtige Ausgleichstreffer, nachdem er einen Strafstoß sicher verwandelte. Dies gab dem Union Sportclub Wetzelsdorf den nötigen Auftrieb, und nur wenige Minuten später, in der 53. Minute, war es erneut Abdullah Cömert, der nach einem schönen Doppelpass in die Tiefe den Ball im Netz unterbrachte und damit die Partie drehte.

Rabensburg versuchte, sich von diesem Schock zu erholen, hatte aber Schwierigkeiten, wieder ins Spiel zu finden. In der 60. Minute hatte der USC Wetzelsdorf eine weitere große Chance, als ein Volley an das Lattenkreuz knallte. Die Gastgeber blieben weiter am Drücker und konnten in der 90. Minute den Sack endgültig zumachen: Abdullah Cömert war erneut zur Stelle und verwandelte einen Querpass ins leere Tor zum 3:1-Endstand. Rabensburg versuchte noch, in der Nachspielzeit eine Reaktion zu zeigen, doch ihre Bemühungen blieben erfolglos.

In den Schlussminuten gab es noch einige spannende Aktionen auf beiden Seiten. So tauchte ein Rabensburger Spieler nach einem Eckball gefährlich vor dem Tor der Wetzelsdorfer auf, doch der Ball ging knapp daneben.

Mit dem Abpfiff in der 94. Minute stand der Sieg des USC Wetzelsdorf fest. Es war ein hart erkämpfter Erfolg, der vor allem durch eine starke zweite Halbzeit möglich gemacht wurde. Mit diesem Sieg sicherten sich die Wetzelsdorfer wertvolle Punkte in der 2. Klasse Weinviertel und zeigten, dass sie auch nach einem Rückstand nicht aufgeben.

2. Klasse Weinviertel: Wetzelsdorf : Rabensburg - 3:1 (0:1)

90 Abdullah Cömert 3:1

53 Abdullah Cömert 2:1

47 Josef Chromecek 1:1

3 Patrik Horelica 0:1

