SG Ulrichskirchen schießt SV Zistersdorf mit 8:0 ab

Details Samstag, 07. September 2024 16:28

In der vierten Runde der 2. Klasse Weinviertel (NÖ) kam es, vor zirka 150 Zuschauern, zu einem denkwürdigen Duell zwischen der SG Ulrichskirchen und dem SV Zistersdorf. Die Gastgeber dominierten das Spiel von Beginn an und fuhren am Ende einen beeindruckenden 8:0-Sieg ein. Besonders Emanuel Libiseller glänzte mit gleich vier Treffern, während die Zistersdorfer sich mit drei unglücklichen Eigentoren selbst das Leben schwer machten.

Blitzstart und erste Halbzeit

Schon kurz nach dem Anpfiff setzte die SG Ulrichskirchen ein erstes Ausrufezeichen. Emanuel Libiseller traf bereits in der ersten Minute und brachte die Heimelf früh mit 1:0 in Führung. Die Zistersdorfer schienen sich von diesem frühen Rückschlag nicht erholen zu können, und so erhöhten die Ulrichskirchener den Druck kontinuierlich.

In der 12. Minute wurde das Unglück der Gäste noch größer, als Stefan Bamer den Ball unglücklich ins eigene Netz beförderte und den Spielstand auf 2:0 stellte. Die Sportgemeinschaft Ulrichskirchen ließ nicht locker und setzte immer wieder gefährliche Akzente nach vorne. In der 42. Minute war es erneut Emanuel Libiseller, der das Leder im Tor unterbrachte und auf 3:0 erhöhte.

Doch damit nicht genug: Kurz vor dem Halbzeitpfiff schlug Libiseller nochmals zu und markierte seinen dritten Treffer, womit die Ulrichskirchener mit einer komfortablen 4:0-Führung in die Pause gingen. Die Zistersdorfer schienen bereits zu diesem Zeitpunkt ohne Antwort auf die überlegene Spielweise der Gastgeber.

Dominanz in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel ging es nahtlos weiter mit der Dominanz der SG Ulrichskirchen. In der 49. Minute beförderte Muhamad Goan den Ball ins eigene Tor und bescherte den Ulrichskirchenern das 5:0. Die Gäste konnten das Blatt auch in der Folgezeit nicht wenden und mussten in der 69. Minute ein weiteres Eigentor hinnehmen, diesmal von Philipp Stetzl, wodurch der Spielstand auf 6:0 erhöht wurde.

Die Sportgemeinschaft Ulrichskirchen zeigte sich weiterhin torhungrig und erzielte in der 76. Minute das 7:0 durch Stefan Fürst. Trotz der komfortablen Führung blieben die Gastgeber offensiv aktiv und erhöhten das Tempo. In der 81. Minute musste die SG Ulrichskirchen allerdings einen Rückschlag hinnehmen, als Markus Wenger die Rote Karte sah und sein Team fortan in Unterzahl agieren musste. Doch auch diese numerische Unterlegenheit konnte den Spielverlauf nicht mehr beeinflussen.

Den Schlusspunkt setzte erneut Emanuel Libiseller, der in der 85. Minute seinen vierten Treffer des Tages erzielte und den Endstand von 8:0 herstellte. Die Zistersdorfer waren in keiner Phase des Spiels wirklich ebenbürtig und mussten am Ende eine bittere Niederlage einstecken.

Der Schlusspfiff ertönte schließlich in der 93. Minute und besiegelte den klaren Erfolg der SG Ulrichskirchen. Ein denkwürdiger Abend für die Heimfans und ein Tag zum Vergessen für den SV Zistersdorf.

2. Klasse Weinviertel: Ulrichskirchen : Zistersdorf - 8:0 (4:0)

85 Emanuel Libiseller 8:0

76 Stefan Fürst 7:0

69 Eigentor durch Philipp Stetzl 6:0

49 Eigentor durch Muhamad Goan 5:0

45 Emanuel Libiseller 4:0

42 Emanuel Libiseller 3:0

12 Eigentor durch Stefan Bamer 2:0

1 Emanuel Libiseller 1:0

