SC Kreuttal siegt auswärts bei USV Schrick mit 5:2

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 13:29

In einem torreichen Match in der 2. Klasse Weinviertel (NÖ) konnte der SC Kreuttal einen deutlichen 5:2-Auswärtssieg gegen den USV Schrick verbuchen. Die Gäste zeigten, vor etwa 100 Zuschauern, ihre Klasse und erzielten vier Tore in der ersten Halbzeit. Damit setzten sie sich bereits vor dem Seitenwechsel deutlich ab und konnten den Vorsprung bis zum Ende des Spiels souverän verteidigen.

Frühe Führung und schneller Ausgleich

Der SC Kreuttal eröffnete das Spiel mit einem schnellen Treffer durch Florian Haydn in der 16. Minute. Haydn verwandelte eine Gelegenheit zum 0:1 für die Gäste. Doch die Schricker ließen sich davon nicht beirren und kamen nur zehn Minuten später zum Ausgleich. Adrian Rrahmani verwandelte einen Elfmeter sicher zum 1:1.

Doch der Ausgleich brachte den Sportclub Kreuttal nicht aus dem Konzept. Florian Ivanitsch brachte die Gäste in der 31. Minute erneut in Führung, nachdem er wenige Minuten zuvor noch einen Schuss an den Pfosten gesetzt hatte. Die Kreuttaler setzten nach und erhöhten den Druck auf den Union Sportverein Schrick.

Nur vier Minuten später war es Berkan Tan, der in der 38. Minute schließlich das 1:3 für die Gäste erzielte. Mit diesem Tor zeigte der SC Kreuttal seine Offensivstärke und baute den Vorsprung weiter aus. Kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgte Michael Kures in der 45. Minute mit einem weiteren Treffer für den komfortablen 1:4-Halbzeitstand.

Schrick kämpft, Kreuttal kontert

Nach der Halbzeitpause versuchte der USV Schrick, das Spiel noch einmal zu drehen. Dies gelang teilweise, als Niklas Maier in der 49. Minute den Anschlusstreffer zum 2:4 erzielte. Doch die Kreuttaler verteidigten gut und ließen den Schricker wenig Raum für weitere gefährliche Angriffe.

Die zweite Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einigen guten Möglichkeiten auf beiden Seiten, doch die Abwehrreihen standen stabil. Erst in der Nachspielzeit konnte der SC Kreuttal erneut zuschlagen. Oliver Butsch setzte mit seinem Treffer zum 2:5 in der 93. Minute den Schlusspunkt unter die Partie und besiegelte den verdienten Auswärtssieg für die Gäste.

Das Spiel endete nach 94 Minuten mit einem 5:2-Sieg für den SC Kreuttal. Die Kreuttaler zeigten eine starke Offensivleistung und bewiesen, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner sind. Der USV Schrick hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und im nächsten Spiel wieder angreifen.

2. Klasse Weinviertel: Schrick : Kreuttal - 2:5 (1:4)

93 Oliver Butsch 2:5

49 Niklas Maier 2:4

45 Michael Kures 1:4

35 Berkan Tan 1:3

31 Florian Ivanitsch 1:2

26 Adrian Rrahmani 1:1

16 Florian Haydn 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.