SC Kreuttal siegreich über FC Wilfersdorf mit deutlichem 5:1

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 14:02

In einer torreichen Begegnung der 2. Klasse Weinviertel setzte sich der SC Kreuttal, vor etwa 110 Zuschauern, deutlich mit 5:1 gegen den FC Wilfersdorf durch. Schon in der ersten Halbzeit zeigte der Sportclub Kreuttal seine Überlegenheit und legte den Grundstein für den souveränen Auswärtssieg. Besonders herausragend war die Leistung von Michael Kures, der gleich zwei Tore für die Gäste erzielte.

Überlegene erste Halbzeit des SC Kreuttal

Die Partie begann mit viel Engagement beider Teams, aber es war der SC Kreuttal, der in der 21. Minute das erste Mal zuschlug. Berkan Tan erzielte aus einem Strafstoß das 0:1 und brachte die Kreuttaler früh in Führung. Der FC Wilfersdorf konnte dem druckvollen Spiel der Gäste zunächst wenig entgegensetzen.

Nur 17 Minuten später war es wieder der SC Kreuttal, der jubeln durfte. Michael Kures traf mit einem sehenswerten Freistoß aus großer Distanz zum 0:2. Dieses Tor setzte den Fußballclub Wilfersdorf weiter unter Druck und zeigte die spielerische Klasse der Gäste.

Vor der Halbzeitpause erhöhte Florian Ivanitsch per Kopfball auf 0:3 in der 43. Minute. Die Kreuttaler zeigten eine beeindruckende Effizienz vor dem Tor, während die Wilfersdorfer Schwierigkeiten hatten, in der Defensive die nötige Stabilität zu finden. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

FC Wilfersdorf mit Ehrentreffer, Kreuttal setzt den Schlusspunkt

In der zweiten Halbzeit setzte der SC Kreuttal seine dominante Vorstellung fort. Bereits in der 52. Minute erzielte Michael Kures sein zweites Tor des Abends und stellte auf 0:4. Der FC Wilfersdorf war an diesem Abend schlichtweg nicht in der Lage, die Angriffe der Gäste zu stoppen.

In der 64. Minute gelang den Wilfersdorfern zumindest ein kleiner Erfolg. Norbert Kerek traf zum 1:4 und erzielte wenigstens das Ehrentor. Der Treffer gab dem FC Wilfersdorf zwar etwas Auftrieb, doch die Überlegenheit der Gäste war an diesem Abend zu groß, um das Spiel noch einmal spannend zu machen.

Den Schlusspunkt setzte Ali Kaya, der in der 86. Minute zum 1:5-Endstand traf. Damit krönte der SC Kreuttal seine hervorragende Leistung und sicherte sich drei wichtige Punkte in der 6. Runde der 2. Klasse Weinviertel.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 1:5 aus Sicht der Wilfersdorfer. Die Heimischen hatten an diesem Abend keine Chance gegen die spielstarken Gäste aus Kreuttal. Die Gäste zeigten, warum sie in dieser Saison zu den Favoriten gehören, und nahmen verdient den Sieg mit nach Hause.

2. Klasse Weinviertel: Wilfersdorf : Kreuttal - 1:5 (0:3)

86 Ali Kaya 1:5

64 Norbert Kerek 1:4

52 Michael Kures 0:4

43 Florian Ivanitsch 0:3

38 Michael Kures 0:2

21 Berkan Tan 0:1

Details

