2:0! Favorit SC Kreuttal setzt sich gegen Sulz durch

Details Montag, 23. September 2024 22:54

Der SC Kreuttal setzte sich in der 5. Runde der 2. Klasse Weinviertel mit einem verdienten 2:0-Sieg gegen den USV Sulz durch. In einer umkämpften Partie, die lange Zeit ohne Tore blieb, gelang es den Gastgebern in der zweiten Halbzeit, die entscheidenden Treffer zu erzielen. Nicolas Pulz und Ali Kaya sorgten mit ihren Toren für den Heimsieg der Kreuttaler.

Kampf um die Oberhand in Hälfte Eins

Die Begegnung startete mit einem pünktlichen Anpfiff und einem engagierten Beginn beider Teams. In den ersten Minuten des Spiels zeigten sowohl Kreuttal als auch der USV Sulz ein munteres Spiel, ohne jedoch gefährlich vor das Tor zu kommen. Die ersten 20 Minuten waren geprägt von viel Kampf im Mittelfeld, ohne dass klare Chancen herausgespielt wurden.

In der 22. Minute gab es die erste nennenswerte Aktion für die Gastgeber. Ein direkter Freistoß von Andreas Haas aus 23 Metern landete jedoch in den Armen von Gästekeeper Mario Pöschl. Nur eine Minute später hatte Sulz seine erste gute Möglichkeit, als Mario Wiesinger eine Hereingabe von links am langen Eck volley nahm und übers Tor knallte.

Die Kreuttaler versuchten zunehmend, das Tempo zu erhöhen und den Druck auf die Gäste zu verstärken. In der 34. Minute bot sich Berkan Tan die erste große Chance des Spiels, als er nach einer Vorlage im Eins-gegen-Eins am Tormann scheiterte. Kurz vor der Halbzeitpause verzeichneten die Gäste nach einer Ecke von rechts eine gefährliche Kopfballchance, doch Kreuttals Torhüter Kevin Hanak konnte den Ball zur Ecke klären. Das 0:0 zur Pause spiegelte die ausgeglichene erste Hälfte wider, in der beide Teams um die Spielkontrolle kämpften, jedoch ohne den entscheidenden Durchbruch zu erzielen.

Kreuttal wird stärker und setzt sich durch

Mit Beginn der zweiten Halbzeit blieb das Spiel weiterhin offen, aber der SC Kreuttal zeigte sich entschlossener. In der 58. Minute verpasste Berkan Tan nach einem Freistoß von Andreas Haas nur knapp das Tor. Zwei Minuten später sorgte Oliver Butsch mit einer Hereingabe von rechts für Aufregung, doch der Abschluss von Berkan Tan wurde von Sulz-Torhüter Mario Pöschl pariert.

In der 61. Minute gelang den Gastgebern schließlich der Durchbruch. Oliver Butsch spielte einen scharfen Stanglpass von rechts in den Strafraum, und Nicolas Pulz verwertete aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung für den SC Kreuttal.

Nur wenige Minuten später kam es fast zu einem Eigentor, als Andreas Huber einen scharfen Stanglpass von Florian Ivanitsch knapp übers eigene Tor lenkte. Die Gastgeber drängten weiter auf das nächste Tor, während die Gäste Schwierigkeiten hatten, gefährliche Angriffe zu starten.

In der Schlussphase behielten die Kreuttaler die Oberhand. In der 93. Minute fiel dann die Entscheidung. Nach einem schnellen Outeinwurf von Michael Kures zog Ali Kaya alleine in den Strafraum und traf von links aus spitzem Winkel zum 2:0-Endstand. Dies besiegelte den verdienten Heimsieg für den SC Kreuttal.

Aufstellungen:

Kreuttal:

Kevin Janak, Adis Dzilic, Florian Haydn, Berkan Tan, Tobias Gaunersdorfer (57. Nicolas Pulz), Ali Kaya, Michael Kures (K), Florian Ivanitsch, Andreas Haas, Oliver Butsch, Mathias Mondl

Ersatzspieler: Tamba Faustmann, Manuel Mondl, Patrick Burg, Paul Kropitz, Thomas Klaus, Nicolas Pulz

Trainer: Edin Kesinovic

Sulz:

Mario Pöschl, Clemens Noll, Alexander Nouza, Michael Mayer (84. Marco Hummel), Andreas Huber, Martin Wiesinger, Mefail Bedzeti, Josip Jurisic, Leopold Wendy (K), Osazemen Ero (80. Johannes Hörwein), Radim Muzikant

Ersatzspieler: David Kodnar, Felix Pertl, Lukas Popp, Adam Marcik, Johannes Hörwein, Marco Hummel

Trainer: Michael Rauchberger

Gelbe Karten:

Michael Kures (36. Foul), Ali Kaya (53. Unsportl.) bzw. Osazemen Ero (74. Foul), Mefail Bedzeti (77. Unsportl.), Johannes Hörwein (82. Foul).

Schiedsrichter: Marius-Aurelian Baston-Ciobanu.

Unterolberndorf, 64 Zuseher.

