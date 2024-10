USV Schrick mit überzeugendem 5:2-Sieg über USC Eibesthal

Spielberichte

Details Montag, 07. Oktober 2024 16:57

Der USV Schrick setzte sich am heimischen Sportplatz, vor knapp 80 Zuschauern, eindrucksvoll gegen den USC Eibesthal durch und gewann mit einem klaren 5:2. Die Schricker zeigten von Beginn an eine überzeugende Leistung, die sie mit einer komfortablen 3:0-Führung zur Halbzeit krönten. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Gastgeber weiter den Druck und sicherten sich letztendlich den Sieg in der 2. Klasse Weinviertel (NÖ).

Erste Halbzeit: Schricker setzen den Grundstein

Das Spiel begann mit einem starken Auftakt der Schricker, die bereits in der 28. Minute durch Jagseer Gill in Führung gingen. Gill nutzte eine Unachtsamkeit in der Verteidigung der Eibesthaler und netzte zum 1:0 ein. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für die restliche erste Halbzeit, in der der USV Schrick weiterhin dominierte.

In der 35. Minute verdoppelte Mathias Reuter die Führung der Schricker. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter der Eibesthaler keine Chance. Doch Reuter war noch nicht fertig. Kurz vor der Halbzeit, in der 41. Minute, erzielte er seinen zweiten Treffer des Tages und brachte den USV Schrick mit 3:0 in Front. Die Gäste aus Eibesthal fanden kaum ins Spiel und gingen mit einem deutlichen Rückstand in die Pause.

Zweite Halbzeit: Eibesthaler Aufholjagd bleibt erfolglos

Die zweite Hälfte begann ähnlich wie die erste, mit den Schricker im Angriffsmodus. Adrian Rrahmani erhöhte in der 48. Minute auf 4:0, nachdem er eine schöne Vorlage im Strafraum verwertete. Die Gastgeber ließen nicht nach und in der 54. Minute war es erneut Mathias Reuter, der mit seinem dritten Treffer des Spiels auf 5:0 stellte. Damit war das Spiel praktisch entschieden.

Der USC Eibesthal bemühte sich, zurückzukommen, und konnte in der 59. Minute durch Alexander Jauk auf 5:1 verkürzen. Jauk nutzte einen Moment der Unachtsamkeit in der Schricker Verteidigung und erzielte den ersten Treffer für die Eibesthaler. Trotz dieses Treffers blieb der USV Schrick die dominierende Mannschaft.

In der Schlussphase, kurz vor dem Abpfiff in der 90. Minute, erzielte Vinzenz Wlk das zweite Tor für den USC Eibesthal. Wlk verwandelte eine gut herausgespielte Möglichkeit und stellte den Endstand von 5:2 her. Doch dieser Treffer kam zu spät, um den klaren Sieg der Schricker noch zu gefährden.

Der USV Schrick feierte einen verdienten Sieg und konnte mit dieser Leistung seine Position in der Liga stärken. Die Eibesthaler hingegen müssen sich nach dieser Niederlage neu formieren und ihre Schwächen aufarbeiten, um in den kommenden Spielen wieder punkten zu können.

2. Klasse Weinviertel: Schrick : Eibesthal - 5:2 (3:0)

90 Vinzenz Wlk 5:2

59 Alexander Jauk 5:1

54 Mathias Reuter 5:0

48 Adrian Rrahmani 4:0

41 Mathias Reuter 3:0

35 Mathias Reuter 2:0

28 Jagseer Gill 1:0

