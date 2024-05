Neuer Anlauf: SC Gresten rüstet für die kommende Spielzeit auf

2. Klasse Ybbstal/AV

Der SC Gresten hat in der 2. Klasse Ybbstal hat in der Rückrunde keine schlechte Performance abgeliefert, um den ganz großen Coup zu stemmen, fehlen der Elf von Trainer Ing. Engin Güclü jedoch einige Zähler. Das ist bereits allein beim Blick auf die Tabelle festzumachen, bekam man vor allem in der Rückrunde viel zu viele Gegentreffer. Ligaportal hat mit dem Coach des aktuellen Dritten der Tabelle, der derzeit aufgrund eines großen Vorsprungs nach hinten, aber auch eines deutlichen Rückstands nach vorne, ein wenig im Niemandsland der Staffel rangiert, über aktuelle Belange gesprochen.

Ligaportal: Herr Ing. Güclü, wie fällt Ihre Bilanz zum bisherigen Verlauf der Rückrunde aus?

Ing. Engin Güclü: Grundsätzlich haben wir uns, muss ich sagen, mehr erhofft, wir waren in der Hinrunde ja im Rennen um den Meistertitel dabei, leider sind wir aus diesem jetzt ausgeschieden. Das Resümee fällt daher dahingehend aus, dass wir uns eigentlich mehr erhofft oder erwartet haben – vor vier Wochen waren wir noch gut dabei – aber leider Gottes ist es nun so gekommen.

Ligaportal: Woran kann man die Performance in der Rückrunde festmachen, gab es viele Ausfälle?

Ing. Engin Güclü: Ja, die komplette Defensivabteilung sowie unser defensiver Sechser, der eigentlich Stammspieler bei uns war, sind ausgefallen, das hat uns natürlich ein gewisses Loch aufgerissen in der Defensive, das wir richtig gespürt haben. Wir sind eine der treffsichersten Mannschaften, in der Offensive scheitert es nicht, wir hatten aber leider nicht die Stärke der Vorrunde, dadurch hatten wir in der Rückrunde Probleme.

Ligaportal: Wie weit ist man mit dem Kader für die kommende Spielzeit, wird man zusammenbleiben?

Ing. Engin Güclü: Es wird bleiben, wir werden uns auch wieder aufrüsten für die nächste Saison. Die Planungen laufen, wir sind gerade dabei, Gespräche zu führen, hier sind wir aktuell aktiv dabei, um nächstes Jahr wieder angreifen zu können, das ist auf jeden Fall das Ziel.

Ligaportal: Welche Art von Aufgabe erwartet Ihre Mannschaft in der kommenden Partie?

Ing. Engin Güclü: Wir haben uns sowieso vorgenommen, dass wir die restlichen Spiele gewinnen. Der dritte Platz ist so gut wie abgesichert, wir sind nun zehn Punkte vor dem Vierten Göstling, unser Ziel ist es nun, jedes Spiel zu gewinnen, dann schauen wir, was rauskommt. Im Endeffekt liegen wir gut auf dem dritten Platz, wir wollen versuchen, weiterhin Erfahrung zu sammeln und die Siegesserie weiterzuführen, damit wir das gleich für das nächste Jahr mitnehmen können. Daher werden wir schauen, dass wir alle restlichen Spiele gewinnen.

