ÖTSU Steinakirchen: "Das war der Beweggrund, warum ich hierher gekommen bin"

Die ÖTSU Steinakirchen hat im bisherigen Saisonverlauf der 2. Klasse Ybbstal/AV durchaus zu überzeugen gewusst und starke 13 Punkte aus fünf Partien erobert. Die Elf von Trainer Josef Lagler musste bis dato nur einmal ein Unentschieden zur Kenntnis nehmen, damit setzte man sich früh in der Saison an die Tabellenspitze. Ligaportal hat die Gelegenheit wahrgenommen und mit Coach Josef Lagler über den Start, die Mannschaft, die Ziele und den kommenden Gegner gesprochen.

Ligaportal: Herr Lagler, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Josef Lagler: Grundsätzlich hat man gemerkt, dass die Vorbereitung sehr gut gelaufen ist, die Trainingsbeteiligung ist sehr hoch, und durch die Neuzugänge Florian und Clemens Haindl haben wir natürlich Wertigkeit dazubekommen, dann noch Mario Wutzl, eine Defensiver und ebenfalls ein sehr wertiger Transfer. Sie alle wohnen in Steinakirchen und sind gut mit den Spielern befreundet, die bereits in der Vorsaison eingesetzt wurden. Hinzu kommt, dass die Jugendarbeit in Steinakirchen gigantisch ist. Wir können jeden Jahrgang ohne SPG abdecken, und das mit über 25 Jugendbetreuern, das ist für einen klein strukturierten Verein bzw. eine kleine Gemeinde schon eine ganz tolle Geschichte. Das war vor eineinhalb Jahren auch der Beweggrund, warum ich hierhergekommen bin.

Ligaportal: Wo sehen Sie die Stärken der Mannschaft, und woran gilt es zu arbeiten?

Josef Lagler: Zu den Stärken zählt sicherlich die Offensive, aber natürlich auch die Defensive, wir haben bis dato nur drei Gegentore bekommen. Natürlich fehlt bei den jungen Spielern noch die Konstanz, die Burschen brauchen noch ein wenig, wir haben doch 16- bzw. 17-Jährige im Team, das ist ein Wellental, aber der Stamm reißt sie mit, und das funktioniert.

Ligaportal: Wie lautet das Saisonziel?

Josef Lagler: Grundsätzlich anstreben würden wir einen Platz unter den ersten vier behaupte ich, das ist so mein Ziel. Man sieht, dass es in der Liga relativ knapp beisammen ist, alles Weitere wird man sehen, angestrebt wird aber einmal, unter den Top vier zu sein.

Ligaportal: Welche Art von Aufgabe wartet in der kommenden Runde auf die Mannschaft?

Josef Lagler: Neuhofen ist der Absteiger aus der 1. Klasse, sie sind eine sehr kompakte Mannschaft, haben natürlich das Abstiegsmanko im Nacken, dass sie halt sehr viele Tore in der Abstiegssaison bekommen haben, dann klarer Absteiger waren. Trotzdem sind sie sehr erfahren, die Mannschaft hat sich kaum verändert, sie können also mit der 1. Klasse-Mannschaft agieren. Ich erwarte ein sehr rassiges Spiel, es wird auf Augenhöhe sein, behaupte ich. Wir haben unser Sportfest, da würde es uns natürlich ganz gut in den Kram passen, wenn wir das mit einem Dreier vorbereiten könnten.

