Nur ein Punkt hinter dem Tabellenführer - Opponitz will Defensive weiter stabilisieren

Details Freitag, 20. Dezember 2019 14:05

"Unser Ziel im Sommer war es, unter die Top 3 der Liga zu kommen, dieses haben wir erreicht und sogar übertroffen. Mit dem zweiten Rang und nur einem Punkt hinter dem Tabellenführer sind wir schon sehr zufrieden. In den ersten beiden Hinrundenspielen ist es noch nicht so gut gelaufen und wir verloren beide, danach konnte mein Team vier Matches in Serie gewinnen. Es folgte die Derbyniederlage gegen Ybbsitz, bis zum Ende der Herbstmeisterschaft gelangen uns wieder vier Siege am Stück", fasst SV Opponitz-Trainer Robert Rössler einen erfolgreichen Herbst zusammen, den sein Team mit 24 Punkten auf Platz 2 der 2. Klasse Ybbstal abschloss.

Fokus im Bereich der Spritzigkeit

"Aufgrund des 7:0 gegen Sonntagberg zum Abschluss der Hinrunde ist sicher unsre Tordifferenz ein positiver Aspekt, unsere Offensive schießt viele Tore und wir haben eine gefährliche Mannschaft. Andererseits haben wir etwas zu viele Tore bekommen und wollen noch an der Defensive arbeiten. Bei hohen Bällen haben wir noch Probleme, solche Situationen müssen wir besser verteidigen", zeigt der Coach des Vizeherbstmeisters zudem auf.

Ende Jänner startet Opponitz mit der Vorbereitung auf das Frühjahr, in den ersten zwei, drei Wochen wird an der Ausdauer gearbeitet, es werden im Training aber auch andere Wege gegangen. Tabata-Einheiten, ein hoch intensives Intervalltraining, werden eingeschoben, zudem wird auch auf Wunsch der Mannschaft vor allem an der Spritzigkeit gearbeitet. Vier bis fünf Tests stehen am Programm, außerdem absolviert das Team ein viertägiges Trainingslager in Lindabrunn, bei dem der taktische Bereich im Vordergrund steht und gegen einen höherklassigen Verein getestet wird. Im Kader für das Frühjahr gibt es bei Opponitz höchstens punktuell Änderungen, ein bis zwei Spieler könnten zur Kadererweiterung kommen.

"Ich hatte im Herbst nicht nur Ybbsitz auf der Rechnung um die oberen Plätze, bei Vereinen wie Strengberg sieht man, wie schnell es gehen kann und sie liegen derzeit nur in den unteren Regionen der Tabelle. Ybbsitz ist für mich jetzt der Favorit auf den Titel, Wolfsbach spielt in der Rückrunde alle Partien auswärts und man wird sehen, wie sich das auswirkt. Es wird auch darauf ankommen, welche Klubs sich weiter verstärken, unser Ziel ist es, so lange wie möglich oben dranzubleiben und wir werden von Spiel zu Spiel schauen", nennt Coach Robert Rössler einen Favoriten auf den Titel und erklärt die Ziele seines Vereins im Frühjahr.

