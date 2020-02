Ernüchternde Herbstrunde - Strengberg peilt noch Mittelfeldplatz an

Details Montag, 03. Februar 2020 09:37

"Wir hatten uns für den Herbst zu viel erhofft, im vorigen Jahr wurden wir Vizemeister und wollten wieder vorne, wenn nicht sogar ganz vorne mitspielen. Nach dem 7:0 Erfolg gegen Ertl in der ersten Runde hat jeder geglaubt, es geht von allein, dem war aber nicht so. Was uns in der ersten Saison noch gelungen ist, hat im Herbst nicht mehr funktioniert. In der vergangenen Meisterschaft hatten wir auch nach einem 0:1 in der 70. Minute nie die Angst, dass wir das Match nicht noch drehen können. Dieses Saison haben wir, sobald wir ein Tor zurücklagen, gefürchtet, dass nichts mehr geht", blickt FCU Strengbergs sportlicher Leiter Gernot Rosenfellner auf eine missglückte erste Saisonhälfte zurück. Seine Mannschaft sammelte in elf Matches genauso viel Punkte ein und überwintert nur auf Rang 10 der 2. Klasse Ybbstal.

Ein Abgang und ein Comeback

"Der Verein hofft, dass es im Frühjahr wieder besser laufen wird, wir haben aber abgehakt vorne mitzuspielen, davon sind wir weit entfernt. Wir wünschen uns eine Rangverbesserung und werden versuchen ins obere Mittelfeld zu gelangen, dabei appellieren wir ach an unsere Jungs, jetzt weiterzumachen und voll mitzuziehen", ergänzt Rosenfellner.

Strengberg startete früh in die Vorbereitung und ist bereits in der dritten Trainingswoche, nächstes Wochenende steht ein Trainingslager in Trebon am Programm. Auch der erste Test findet an diesem Trainingswochenende gegen eine tschechische Mannschaft statt, zudem trifft man auf Ernsthofen (OÖ, 1. Klasse Ost), Maria Neustift (OÖ, 2. Klasse Ost), Winklarn, die Reserve von Dietach und zum Abschluss auf Allhartsberg. Am Kader für das Frühjahr wurde im Winter nicht viel verändert, mit Juraj Vurcik wurde der im Herbst beste Torschütze abgegeben, da man mit einem Legionär weniger spielen wollte. Dafür wurde Stefan Korntheuer nach einer Pause reaktiviert, Strengbergs sportlicher Leiter zeigt sich über das Comeback des arrivierten Spielers sehr erfreut.

"Als ich vor 20 Jahren in dieser Liga spielte, konnte schon jeder jeden schlagen, dies ist auch in dieser Saison so. Ybbsitz hat eine junge und gute Mannschaft, bei ihnen passt alles, sie sind hungrig und ich denke, sie werden den Titel schaffen. Opponitz hat auch ein gutes Team, zwischen Rang 4 und 9 wird es meiner Meinung nach sehr eng werden", spricht Gernot Rosenfellner zum Abschluss des Gesprächs über die Ausgangslage der 2. Klasse Ybbstal im Hinblick auf die zweite Saisonhälfte.

