Herbst mit Höhen und Tiefen - Viehdorf peilt Rangverbesserung an

Details Freitag, 07. Februar 2020 08:53

Der Beginn der Herbstmeisterschaft verlief für USV Viehdorf noch nicht nach Wunsch und man hatte mit Startschwierigkeiten zu kämpfen, die ersten drei Partien gingen auch verloren. Danach wechselten einander regelmäßig zwei Siege und Niederlagen ab und der Verein reihte sich in der unteren Hälfte des Mittelfeldes der 2. Klasse Ybbstal ein. Mit vier Siegen und sieben Niederlagen schloss Viehdorf die Hinrunde ab, mit 12 Punkten verweilt der Klub zur Halbzeit der Saison an der neunten Stelle der Liga. Inzwischen startete Viehdorf bereits in die Vorbereitung auf das Frühjahr, im Kader kam es zu punktuellen Änderungen und man schielt noch Richtung Rang 5.

Drei Abgänge

"Wir sind nicht ganz zufrieden mit dem Tabellenplatz, der Herbst war geprägt von Höhen und Tiefen. Am Anfang hat unser Team relativ viele Spiele verloren, im Laufe der Meisterschaft hat sie sich stabilisiert, es setzte aber dennoch teils sehr knappe Niederlagen. Wir haben zu viele relativ einfache Tore bekommen und das Team nutzte ziemlich viele Chancen nicht. An diesen Bereichen wollen wir uns im Frühjahr besser präsentieren und konstanter werden", erklärt Viehdorfs sportlicher Leiter Ludwig Resnitschek.

Dies Woche begann Viehdorf mit der Vorbereitung auf die Rückrunde, dabei wird zunächst im konditionellen und Ausdauerbereich gearbeitet. Insgesamt sind fünf Testspiele eingeplant, ehe man am 22. März mit dem Heimspiel gegen Göstling in die zweite Saisonhälfte startet. Im Winter hat der Tabellenneunte keine Zugänge zu verzeichnen, auf der anderen Seite wurden drei Abgänge bekanntgegeben. Markus Wenger wechselte zu Neuhofen, Denis Sirbu ging zu Wallsee und Peter Stefanak kehrte in die Steiermark zum SC Gußwerk zurück.

Angesprochen auf die Ziele seines Vereins für die anstehenden Frühjahressaison meint Ludwig Resnitschek: "Wir haben uns eine Rangverbesserung als Ziel gesetzt, unser Team liegt nur fünf Punkte hinter dem Fünften und wir können noch eine paar Plätze nach vorne kommen." Zur Ausgangslage der Liga im Frühjahr erörtert Viehdorfs sportlicher Leiter zum Abschluss des Gesprächs: "Ich denke, dass es so wie im Herbst wieder eine ausgeglichene Sache wird. Ybbsitz wird sich den Meistertitel holen und in der Tabelle auch absetzen. Es wird sich herausstellen, in wieweit Opponitz dranbleiben kann. Andere Mannschaften haben sich gut verstärkt und es könnte alles noch näher zusammenrücken."

