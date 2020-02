Offensive durch Zugänge verstärkt - Sonntagberg strebt Top 5 an

Details Mittwoch, 19. Februar 2020 13:21

Zwar gelang FC Sonntagberg ein guter Start in die Herbstmeisterschaft der 2. Klasse Ybbstal, aufgrund von Verletzungspech geriet der Motor der Mannschaft aber ins stocken und der Verein schloss die erste Saisonhälfte mit 14 Punkten auf Rang 7 ab. In der Winterpause wurden die Verantwortlichen aktiv und vier Spieler mit an Bord geholt. Furkan Bora kehrte von Kematen zurück und kann als Außenbahnspieler oder 10er eingesetzt werden, Rafal Kamionka war auch schon bei Sonntagberg und verstärkt die 6er-Position. Mit Tamas Nagy wurde von Allhartsberg ein ungarischer Akteur verpflichtet, zudem dockte Richard Köbanyai aus Ungarn bei Sonntagberg an und verstärkt die Sturmreihe. Als einziger Abgang wechselte Merdan Sehic zu SV Yspertal. "Es ist sehr positiv, dass wir uns mit mehreren Spielern in der Offensive verstärken konnte und ich bin froh, das uns diese Transfers geklungen sind", meint Trainer Nusret Koc.

Zufriedenstellender erster Test gegen Hausmening

Die Mannschaft des Tabellensiebenten befindet sich seit Ende Jänner in der Vorbereitung auf das Frühjahr, auch der erste Test gegen Hausmening wurde bereits absolviert. "Das Spiel war im ersten Durchgang von hohem Tempo geprägt, die ersten 45 Minuten waren gut und wir lagen nur 0:1 zurück. In der zweiten Halbzeit habe ich viele junge Spieler eingetauscht und wir verloren noch 0:4. Das erste Match war schon zufriedenstellend, man hat gesehen, dass die Neuzugänge für die Offensive eine Verstärkung sind", meint Koc.

In den ersten zwei Wochen der Vorbereitung wurde vor allem in den Bereichen Kraft sowie Ausdauer gearbeitet und kurze Intervallläufe standen am Programm, bisher läuft alles nach Wunsch. Drei Vorbereitungsspiele sind bis zum Frühjahresstart noch geplant, am 29. Februar trifft Sonntagberg auf Scheibbs und danach wird gegen die 1. Klasse West-Vertreter St. Georgen und Winklarn getestet.

Spielerische Aspekte und das Umschalten in die Offensive stehen in der nächsten Zeit am Trainingsplan, wichtig für Sonntagsbergs Coach ist dabei, dass möglichst alle Spieler beim Training sind. "Wir starten gleich mit dem Match gegen Ybbsitz ins Frühjahr und haben zu Beginn zwei Heimspiele, unsere Hoffnung ist, dass wir gut starten und dann werden wir sehen, wohin es gehen kann. Unser Ziel ist auf jeden Fall eine Rangverbesserung und wir wollen noch unter die Top 5 kommen", gibt Nusret Koc die Zielsetzung für die zweite Saisonhälfte vor.

