Hollenstein setzt weiter auf sein junges Team - Vorderer Mittelfeldplatz als Ziel

Details Freitag, 06. März 2020 14:00

Nach Rang 6 in der Saison 2018/19 blieb FC Hollenstein in den ersten fünf Matches der abgelaufenen Herbstmeisterschaft ohne vollen Erfolg und sammelte in dieser Phase nur einen Punkt ein. Danach kam die Mannschaft aber besser auf Touren und feierte gleich drei Dreier in Serie, im Finish holte man noch zwei Punkte und mit 12 Zählern landete der Verein zur Halbzeit der Saison auf Rang 8 der 2. Klasse Ybbstal. "Alle Spiele im Herbst waren bei uns sehr eng, sowohl die Siege, als auch die Niederlagen sind sehr knapp ausgefallen. Am Ende reihten wir uns im Mittelfeld der Liga ein, das ist derzeit ungefähr dort, wo wir hingehören", analysiert Hollensteins Coach Karl Fürnholzer.

David Branyik kehrt zurück

In der Transferperiode im Winter blieb es beim Tabellenachten der 2. Klasse Ybbstal insgesamt sehr ruhig, im Kader kam es nur zu sehr wenigen Umstellungen. Kevin Pumsleitner kehrte zu seinem alten Verein SV Weyer zurück, zudem wurde Lukas Mihalik abgegeben, er spielt nun im Burgenland in der 1. Klasse Nord für Jois. Im Gegenzug kam David Branyik nach überstandener Verletzung zum Verein zurück und gibt bei seiner alten Wirkungsstätte ein Comeback.

Auf die Frage nach dem Steigerungspotential bei seiner Mannschaft meint der Coach von Hollenstein. "Wir haben eine sehr junge Mannschaft, setzen auf die Jugend und in der Stammelf sind immer mehrere Spieler unter 18 Jahren dabei. Das Team hat daher Entwicklungspotential und der Verein freut sich, dass er so eine junge Truppe zur Verfügung hat."

Seit der ersten Februarwoche befindet sich Hollensteins Mannschaft in der Vorbereitung auf die kommende Rückrunde, zunächst standen Laufeinheiten und Hallentrainings am Programm und die letzten Wochen wurden abwechslungsreich gestaltet. Die bisherigen Testspiele verliefen laut Trainer Fürnholzer ganz gut und man konnte zwei von drei Partien für sich entscheiden. Nun stehen noch zwei Vorbereitungsmatches am Programm, morgen trifft man in Waidhofen auf Kunstrasen auf Lunz am See und eine Woche später geht es zum Abschluss gegen Scheibbs. "Ein guter Platz im vorderen Mittelfeld der Liga ist unser Ziel, im Vordergrund steht bei uns zudem die Entwicklung der jungen Mannschaft", erklärt Hollensteins Übungsleiter im Hinblick auf die Frühjahressaison.

