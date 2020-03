Göstlings sportlicher Leiter Thomas Füsselberger wünscht sich einheitliche Regelung für alle Ligen

Details Freitag, 27. März 2020 11:24

"Nach den ersten Beschlüssen war uns sofort klar, dass wir rasch handeln müssen, der komplette Betrieb der Jugend, der Damen und Herren wurde beendet und alle Maßnahmen umgesetzt. Es kam nicht wirklich überraschend, wenn man die Situation mitverfolgte, die Regelungen der Regierung und der Verbände waren absolut gut und zum richtigen Zeitpunkt", so FC Göstling/Ybbs sportlicher Leiter Thomas Füsselberger. "Für die Spieler ist die jetzige Situation natürlich nicht einfach, sie versuchen sich jetzt durch Lauftraining und Übungen zu Hause so gut es geht fitzuhalten", ergänzt der Funktionär des Tabellenvierten der 2. Klasse Ybbstal.

"Zusammenhalt zeigt sich jetzt"

Gerade in dieser schwierigen Zeit zeigt sich bei den Vereinen, wie wichtig der Zusammenhalt ist, auch bei Göstling bildet man eine Einheit. "Über WhatsApp hat es schon einige Challenges gegeben und die Damen haben eine tolles Video produziert. Alle machen jetzt das Beste daraus und es wird alles dafür getan, damit die Stimmung positiv bleibt", so Füsselberger.

Auch für die niederösterreichischen Vereine stellt sich die Frage, wie und ob die Meisterschaft nach Ostern weitergehen kann und ob die Maßnahmen gelockert werden. "Ich persönlich glaube nicht daran, dass es im Frühjahr noch weitergeht. Es wäre jetzt sehr wichtig, eine einheitliche und möglichst die beste Lösung für alle zu finden. Wenn es nach Ostern nicht geht, bin ich dafür, dass die Saison annulliert wird und im Herbst eine neue gestartet wird", meint Göstlings sportlicher Leiter, er ergänzt noch dazu: "Wenn es eventuell doch weitergehen würde, bräuchte man sicher zwei Wochen Vorbereitungszeit. In den unteren Ligen schafft man die Saison danach nicht, da es schwierig werden wird, unter der Woche zu spielen."

Der finanzielle Aspekt könnte aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus in den nächsten Monaten bei den Fußballvereinen auch noch eine große Rolle spielen. Bei Göstling sollte es laut Thomas Füsselberger aber gut gelingen, diese herausfordernde Zeit zu überstehen: "Wir haben zum Glück sehr geringe Kosten und daher keine großen Probleme, wenn nicht gespielt wird. Zu Pfingsten hatten wir allerdings ein großes Sportlerfest geplant, das vier Tage dauern würde. Dies könnte ausfallen und es würde uns als Einnahmequelle fehlen. Jetzt heißt es ruhig zu bleiben und abzuwarten, was in den nächsten Wochen kommt."

