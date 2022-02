Obmann von ASKÖ Lunz/See mit scharfer Kritik

Details Montag, 31. Januar 2022 18:54

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Thomas Helmel, Obmann von ASKÖ THWM Lunz am See, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 2. Klasse Ybbstal/Alpenvorland nach sieben Siegen, drei Remis und vier Niederlagen mit 24 Punkten auf Rang vier. Doch der Lunz-Obmann äußerst speziell an der Klassen-Einteilung scharfe Kritik: "Wir hatten im Herbst mehr Meisterschaftsspiele als die Teams in der Gebietsliga, der 2. Landesliga oder der Regionalliga. Da stimmt doch die Relation überhaupt nicht mehr, wenn der kleine ASKÖ THWM Lunz am See mehr Spiele als der Wiener Sport Club, Stripfing oder die Vienna absolvieren muss - noch dazu in unserer gebirgigen Region."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Thomas Helmel: "Mit der Herbstsaison sind wir im Großen und Ganzen zufrieden, auch wenn wir uns vielleicht einige Punkte mehr erhofft hätten."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Helmel: "Der Trainingsauftakt ist bereits Ende Jänner erfolgt, die Stimmung ist überaus gut. Alle sind bereits sehr motiviert, im Frühjahr wieder dem Fußballsport frönen zu können. In Lunz am See ist die Wintervorbereitung natürlich nicht gerade einfach, da wir aufgrund der Witterungsverhältnisse oft bis zum ersten Meisterschaftsspiel nur in der Turnhalle trainieren können bzw. draußen nur Laufrunden absolvieren können. Es kam auch schön öfters vor, dass wir beispielsweise erst aber der dritten Frühjahrsrunde auf unserem Fußballplatz trainieren konnten."

Ein neuer Trainer und zwei Spieler als Zugänge

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Helmel: "Neuer Trainer ist Ingemar Bayer. Weitere Zugänge sind Moritz Bayer (FC Göstling) und Alexander Wagner (SV Scheibbs). Einziger Abgang ist Adrian Tomasz Moszyk."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Helmel: "Natürlich sind auch wir im Herbst nicht von Verletzungen verschont geblieben, aber so geht es ohnehin jeder Mannschaft und man muss versuchen, das Beste daraus zu machen. Wichtig ist in erster Linie die Gesundheit der Spieler. Jakob Hudler fällt noch für die Frühjahrssaison aus, wird aber ab Sommer hoffentlich wieder vollständig einsatzfähig sein. Die anderen im Herbst verletzten Spieler sind großteils wieder fit und nehmen schon an der Vorbereitung teil."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Helmel: "Im Frühjahr ist es unser Ziel, den Zuschauern guten und interessanten Fußball zu bieten. Auf welchem Tabellenplatz wir schlussendlich landen, wird sich weisen."

"Aufblähung der 2. Klassen ein äußerst kontraproduktives Zeichen"

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Helmel: "Ich persönlich denke, dass im Frühjahr in Bezug auf COVID-19 ganz normal gespielt werden kann - natürlich unter Beachtung der jeweils geltenden Maßnahmen. An einen Abbruch glaube ich nicht. Größere Bedenken hingegen bereiten mir nach wie vor die Zusammenlegung der 2. Klassen in der Hauptgruppe West von vier auf drei Klassen letzten Sommer. 15 Mannschaften in der 2. Klasse Ybbstal/AV sind meines Erachtens einfach viel zu viel, gerade in Bezug auf die in unserer Region herrschenden Witterungsbedingungen, aber auch hinsichtlich der Belastung für Spieler, Funktionäre und Helfer. Gerade in Zeiten, wo es immer schwieriger wird, freiwillige Helfer zu finden, die ihre Freizeit dem Vereinsleben opfern, ist die Aufblähung der 2. Klassen ein äußerst kontraproduktives Zeichen. Zwölf Mannschaften wären meiner Meinung nach völlig ausreichend. Wir hatten im Herbst in der 2. Klasse Ybbstal / AV mehr Meisterschaftsspiele als die Teams in der Gebietsliga, der 2. Landesliga oder der Regionalliga. Da stimmt doch die Relation überhaupt nicht mehr, wenn der kleine ASKÖ THWM Lunz am See mehr Spiele als der Wiener Sport Club, Stripfing oder die Vienna absolvieren muss - noch dazu in unserer gebirgigen Region."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Helmel: "Der SCU Ybbsitz steht völlig verdient an der Tabellenspitze und ist für mich natürlich auch absoluter Titelkandidat Nummer 1."