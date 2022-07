2. Klasse Ybbstal/AV: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Sonntag, 24. Juli 2022 11:21

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Sebastian Jagersberger (ASKÖ Lunz/See)

Endergebnis:



1. Sebastian Jagersberger (ASKÖ Lunz/See / 1858 Stimmen)

2. Josef Dusek (SV Opponitz / 1336 Stimmen)

3. Julian Neudorfhofer (SU Aschbach / 816 Stimmen)

4. Juraj Sipos (SV Gaflenz / 251 Stimmen)

5. David Eder (ASV Kienberg/G. / 73 Stimmen)

6. Felix Wodicka (SCU Ybbsitz / 53 Stimmen)

7. Zoltan Agh (FC Ertl / 42 Stimmen)

8. Peter Hinteregger (USV Ferschnitz / 38 Stimmen)

9. Clemens Hörhan (SV Scheibbs / 27 Stimmen)

10. Kevin Hammerl (USV Ferschnitz / 26 Stimmen)