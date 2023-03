SC Gresten-Reinsberg: Trainingslager in Ungarn sorgt für letzten Feinschliff

Details Donnerstag, 16. März 2023 13:11

In der ersten Saisonhälfte lieferte der SC Gresten-Reinsberg mit Rang Vier in der 2. Klasse Ybbstal/AV. eine ansprechende Leistung ab. Im Frühjahr möchte die Elf von Trainer Engin Güclü ähnlich erfolgreich abschneiden. Mit einem Trainingslager in Ungarn vom 10. - 12. März holte man sich den letzten Feinschliff, bevor mit dem Heimspiel gegen Lunz/See die Rückrunde startet.

Saisonziele bis dato erreicht

Das Gesamtresümee zur Herbstsaison fällt beim SC Gresten-Reinsberg zufriedenstellend aus. Wobei Güclü proklamiert, dass nach Halbzeit der Saison noch nichts erreicht ist. „Wir haben uns vorgenommen in den Top Fünf mitzuspielen. Mit dem aktuellen vierten Platz wären die Ziele erreicht. Der Fokus liegt aber jetzt klar daran, im Frühjahr ähnlich gute Leistungen abzuliefern“, so Güclü.

Trainingslager in Ungarn

Der Trainer spricht außerdem von einer bis dato gut gelungenen Vorbereitung. „Wir hatten zwar Anfangsschwierigkeiten, aber das ist denke ich normal. Mittlerweile sind wir auf einem guten Weg“, meint Güclü. Neben der ohnehin guten Trainingsbeteiligung soll das Trainingslager in Ungarn für den letzten Feinschliff sorgen. „Wir werden versuchen unser Offensivspiel weiter auszureifen. Der Fokus liegt auf schnellem Umschaltspiel von der Defensive in die Offensive. Konditionell sind wir denke ich auf einem sehr guten Level“, zeigt sich der Trainer zuversichtlich.

Puncto Transfers hat man sich im Winter zurückgehalten. Mit Elisa Frühwald kehrt ein Eigenbauspieler aus Melk zurück, der die Offensive verstärken soll. „Elias ist aus der Jugend von Gresten. Er wird auf jeden Fall eine Rolle in der Mannschaft spielen. Von der Reserve werden auch ein bis zwei Spieler an die Kampfmannschaft herangeführt.“

Dreikampf um Titel erwartet

Im Titelkampf glaubt Güclü an einen Dreikampf zwischen Aschbach, Sonntagberg und Scheibbs. „Wir wollen die drei da vorne ärgern und auch gegen diese Mannschaften, Zählbares mitnehmen. Wir wollen unsere Position soweit halten. Vielleicht können wir ja sogar mehr Punkte machen als im Herbst“, definiert der Trainer die Zielsetzung.

Frühjahrsauftakt 2. Klasse Ybbstal/Alpenvorland

Samstag, 25. März

SV Opponitz - SV Gaflenz, 15:30 Uhr

SC Gresten/R. - ASKÖ Lunz/See, 16:30 Uhr

Union Wolfsbach - SV Scheibbs, 16:30 Uhr

FCU Strengberg - FC Sonntagberg, 16:30 Uhr

Sonntag, 26. März

FC Ertl - SU Aschbach, 16:30 Uhr

ASV Kienberg/G. - FC Hollenstein, 16:30 Uhr

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei