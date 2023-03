ASKÖ Lunz/See: Duell der Tabellennachbarn zum Auftakt

Details Dienstag, 21. März 2023 15:41

Der ASKÖ Lunz/See bekommt es im ersten Duell der Frühjahrssaison mit dem unmittelbaren Tabellennachbarn SCU Gresten/Reinsberg zu tun. In der Winterpause wurde lediglich ein neuer Spieler geholt. Ansonsten vertraut man der selben Mannschaft. Im Gespräch mit ligaportal.at verrät Trainer Ingemar Bayer, wie die Vorbereitung verlaufen ist und welche Ziele man sich für die Rückrunde in der 2. Klasse Ybbstal/AV. gesetzt hat.

Veränderung auf der Torhüterposition

Die Hinrunde ist für Lunz zufriedenstellend verlaufen wie Bayer betont: „Mit der Tabellenplatzierung sind wir recht zufrieden, wobei man sagen muss, dass wir das ein oder andere Match sicher unglücklich verloren haben. Wir haben eigentlich durchwegs immer wieder verletzte Spieler gehabt, die uns natürlich abgegangen sind. Das Ziel haben wir aber grundsätzlich erreicht, obwohl noch ein zwei Plätze nach vorne drinnen gewesen wären.“ Im Winter war man gezwungen, sich auf der Torhüterposition nach einem Ersatz für Peter Rengel umzusehen, da es Rengel nach Großpetersdorf ins Burgenland zog. Der ungarische Tormann Akos Szegeti soll diese Lücke schließen. „Der erste Eindruck ist ein guter“, so Bayer.

Vorbereitung großteils in der Halle

Aufgrund der geographischen Lage ist der Verein in der Wintervorbereitung bekanntlich benachteiligt. Der Großteil der Vorbereitung wurde in der Halle absolviert. In der Endphase der Vorbereitung möchte Bayer den finalen Kader für die Kampfmannschaft zusammenstellen. „Ein paar Spieler sind wegen Verletzungen noch fraglich, da weiß man noch nicht, ob sie rechtzeitig zurückkehren“, hofft der Trainer gegen Gresten möglichst aus dem Vollen schöpfen zu können.

Schwieriges Auftaktprogramm

Angesprochen auf das Auftaktprogramm erwartet sich Bayer vor allem im ersten Spiel nicht sehr viel. „Das Spiel in Gresten wird eine sehr sehr schwierige Partie werden, weil sie einerseits auswärts stattfindet, andererseits sie sicher mehr Trainings auf Naturrasen absolviert haben als wir. Natürlich sieht man da gleich, wo man steht. Strengberg kann ich nicht einschätzen, ich habe nur erfahren, dass sie viele Spieler im Winter ausgetauscht haben und somit sind sie eine Art Wundertüte.“

Die Zielsetzung für den ASKÖ Lunz/See definiert Bayer klar: „Unser Ziel ist es den Tabellenplatz auf jeden Fall zu halten.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei