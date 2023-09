Heimsieg über Kienberg/G: SV Opponitz mit Aufwärtstrend

Details Sonntag, 24. September 2023 00:01

2. Klasse Ybbstal/AV: Im Spiel von Opponitz gegen Kienberg/G. gab es vor etwa 120 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des SV Opponitz. Der ASV Kienberg/G. war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Gleich zu Spielbeginn traf Opponitz zur frühen Führung (3.). Wenig später behauptete sich der SV Opponitz gegen die Hintermannschaft von Kienberg/G. Neuer Spielstand: 2:0 (33.), Torschütze: Harald Rössler. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Clemens Kerschbaumer mit dem 3:0 für Opponitz zur Stelle (44.). Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Alban Dulazeka per Freistoß zum 1:3 zugunsten des ASV Kienberg/G. (45.). Mit der Führung für den SV Opponitz ging es in die Kabine.

Anschlusstreffer kam zu spät

In der Nachspielzeit (93.) gelang Vojtech Suchanek der Anschlusstreffer für Kienberg/G. Ein Debakel, nach dem es zunächst ausgesehen hatte, konnte der ASV Kienberg/G. noch verhindern. Doch zu etwas Zählbarem kamen die Gäste am Ende nicht mehr.

Die drei Punkte brachten für Opponitz keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Die Saisonbilanz der Gastgeber sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei vier Siegen und zwei Unentschieden büßte der SV Opponitz lediglich eine Niederlage ein. Sechs Spiele ist es her, dass Opponitz zuletzt eine Niederlage kassierte.

Wann bekommt Kienberg/G. die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den SV Opponitz gerät der ASV Kienberg/G. immer weiter in die Bredouille. Die Defensive des ASV Kienberg/G. muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 25-mal war dies der Fall. Kienberg/G. musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der ASV Kienberg/G. insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Kienberg/G. hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die dritte Pleite am Stück.

Während Opponitz am Freitag, den 29.09.2023 (19:30 Uhr) beim SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg gastiert, steht für den ASV Kienberg/G. zwei Tage später (11:00 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit dem SV Gaflenz auf der Agenda.

2. Klasse Ybbstal/AV: SV Opponitz – ASV Kienberg/G, 3:2 (3:1)

93 Vojtech Suchanek 3:2

45 Alban Dulazeka 3:1

44 Clemens Kerschbaumer 3:0

33 Harald Roessler 2:0

3 Guenther Misof 1:0

