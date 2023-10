Steinakirchen liest Sonntagberg die Leviten

Details Montag, 23. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Ybbstal/AV: 85 Zuschauer wurden am Sonntag in Steinakirchen gezählt. Der FC Sonntagberg kam gegen die ÖTSU Steinakirchen mit 0:5 unter die Räder. Steinakirchen ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Sonntagberg einen klaren Erfolg.

Das gegenseitige Abtasten dauerte nicht all zu lange. Thomas Essletzbichler brachte den FC Sonntagberg in der 13. Minute nach einem Eckball ins Hintertreffen. Die Gastgeber erspielten sich weitere Chancen. Die ÖTSU Steinakirchen führte schließlich das 2:0 durch den Treffer von Luca Prüller herbei (27.).

Steinakirchen ist die klar bessere Mannschaft! Luki08, Ticker-Reporter

Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Zwei späte Treffer machen es deutlich

Damian Bogacz baute den Vorsprung von Steinakirchen in der 50. Minute aus. In Minute 80 verhinderte die Querlatte den vierten Gegentreffer. Für das 4:0 des Heimteams sorgte dann aber Alexander Gruber, der in Minute 85 zur Stelle war. Moritz Dammerer stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 5:0 für die ÖTSU Steinakirchen her (90.). Am Ende kam Steinakir. gegen Sonntagberg zu einem verdienten Sieg.

Die ÖTSU Steinakirchen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Die Hintermannschaft des FC Sonntagberg steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 32 Gegentore kassierten die Gäste im Laufe der bisherigen Saison. Sonntagberg verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur drei Punkte ein.

Steinakirchen setzte sich mit diesem Sieg vom FC Sonntagberg ab und belegt nun mit 15 Punkten den fünften Rang, während Sonntagberg weiterhin zwölf Zähler auf dem Konto hat und den siebten Tabellenplatz einnimmt. Vier Siege, drei Remis und zwei Niederlagen hat die ÖTSU Steinakirchen momentan auf dem Konto.

Nächsten Donnerstag (15:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Steinakirchen mit dem FC Göstling/Ybbs. Der FC Sonntagberg hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 03.11.2023 gegen den ASKÖ Lunz/See.

2. Klasse Ybbstal/AV: ÖTSU Steinakirchen – FC Sonntagberg, 5:0 (2:0)

90 Moritz Dammerer 5:0

85 Alexander Gruber 4:0

50 Damian Bogacz 3:0

27 Luca Prueller 2:0

13 Thomas Essletzbichler 1:0

