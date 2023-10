Gresten-Reinsberg überrollt Hollenstein

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 01:01

2. Klasse Ybbstal/AV: Vor einer Kulisse von 100 Zuschauern kam es zu diesem Duell in der 12. Runde. Hollenstein blieb gegen Gresten-Reinsberg chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Der SC Gresten setzte sich standesgemäß gegen den FC Hollenstein durch.

Eine starke Leistung zeigte Tomas Bednar, der sich mit einem Doppelpack für den SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg beim Trainer empfahl (6./42.).

Zwei Fehler in der Abwehr bescheren den Grestnern die Führung. Hollenstein nicht komplett chancenlos aber im endeffekt kommt man zu keiner sehr guten Möglichkeit. Manni Schnabler, Ticker-Reporter

Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine.

Entscheidung kurz nach Wiederbeginn

Den Vorsprung von Gresten-Reinsberg ließ Lukas Faschingleitner in der 49. Minute anwachsen. In der 56. Minute legte Bednar zum 4:0 zugunsten des SC Gresten nach und erzielte seinen dritten Tagestreffer. Markus Perger erzielte in der 66. Minute den Ehrentreffer für Hollenstein. Die Gastgeber scheiterten in Minute 77 sogar noch an der Stange.

Stangentreffer Gresten. Manni Schnabler, Ticker-Reporter

Lukas Tonka gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg (88.). Am Ende kam Gresten-Reinsberg gegen den FC Hollenstein zu einem verdienten Sieg.

Mit dem souveränen Sieg gegen Hollenstein festigte der SC Gresten die zweite Tabellenposition. Erfolgsgarant des SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 52 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Nur einmal gab sich der SC Gresten bisher geschlagen. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der der SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg ungeschlagen ist.

Die Abstiegssorgen des FC Hollenstein sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Der Angriff ist beim Gast die Problemzone. Nur 15 Treffer erzielte Hollenstein bislang. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur zwei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten des FC Hollenstein alles andere als positiv.

Am kommenden Samstag trifft Gresten-Reinsberg auf den SV Raika Scheibbs, Hollenstein spielt am selben Tag gegen den SV Opponitz.

2. Klasse Ybbstal/AV: SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg – FC Hollenstein, 5:1 (2:0)

88 Lukas Tonka 5:1

66 Markus Perger 4:1

56 Tomas Bednar 4:0

49 Lukas Faschingleitner 3:0

42 Tomas Bednar 2:0

6 Tomas Bednar 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.