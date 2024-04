Doppelschlag von Göstlings Janco trifft Steinakirchen hart

Spielberichte

Details Sonntag, 21. April 2024 02:28

2. Klasse Ybbstal/AV: Durch ein 2:1 holte sich Göstling in der Partie gegen Steinakirchen drei Punkte. Ein Spaziergang war der Erfolg vor rund 90 Fans am Ende jedoch nicht für den FC Göstling/Ybbs. Die ÖTSU Steinakirchen war aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 3:0 durchgesetzt.

Die Gäste gingen nach etwas mehr als einer Viertelstunde in Führung. Für den Führungstreffer des Gasts zeichnete Jonas Gruber verantwortlich (16.). Göstling brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Steinakirchen hatte bis zur Pause Bestand.

Janco-Doppelpack dreht das Spiel

Martin Janco schockte die ÖTSU Steinakirchen und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den FC Göstling/Ybbs (61./77.). Zum Schluss feierte Göstling einen dreifachen Punktgewinn gegen Steinakirchen.

Trotz der drei Zähler machte der FC Göstling/Ybbs im Klassement keinen Boden gut. Mit dem Sieg baute Göstling die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der Gastgeber zehn Siege, ein Remis und kassierte erst sechs Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief der FC Göstling/Ybbs konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Nach 18 absolvierten Begegnungen nimmt die ÖTSU Steinakirchen den sechsten Platz in der Tabelle ein. Sechs Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat Steinakir. derzeit auf dem Konto. Die ÖTSU Steinakirchen hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die dritte Pleite am Stück.

Während Göstling am kommenden Samstag den FC Sonntagberg empfängt, bekommt es Steinakirchen am selben Tag mit dem FC Hollenstein zu tun.

2. Klasse Ybbstal/AV: FC Göstling/Ybbs – ÖTSU Steinakirchen, 2:1 (0:1)

77 Martin Janco 2:1

61 Martin Janco 1:1

16 Jonas Gruber 0:1

