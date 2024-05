FC Ertl dominiert gegen Union Wolfsbach mit einem klaren 5:0

Spielberichte

Samstag, 04. Mai 2024

Am Freitagabend erlebte das Publikum eine beeindruckende Vorstellung des FC Ertl, die Union Wolfsbach auf heimischem Boden mit einem deutlichen 5:0 besiegten. Von Beginn an zeigte Ertl eine dominante Leistung, die durch eine Reihe spektakulärer Tore unterstrichen wurde. Die Union Wolfsbach hingegen fand zu keinem Zeitpunkt ins Spiel und musste eine schwere Niederlage hinnehmen.

Ein Blitzstart für den FC Ertl

Bereits in der 15. Minute setzte der FC Ertl ein erstes Ausrufezeichen. Stanislav Klobasa, der eine hervorragende Leistung zeigte, brachte sein Team mit einem gekonnten Treffer in Führung. Dieses Tor gab den Ton für den restlichen Spielverlauf an. Nur sechs Minuten später erhöhte Zoltan Agh mit seinem ersten Tor des Abends auf 0:2, was die Überlegenheit des FC Ertl weiter unterstrich. Die Union Wolfsbach schien überwältigt von der Angriffswelle und fand keine Antwort auf das schnelle und präzise Spiel der Gäste. Als wäre der Rückstand nicht schon Herausforderung genug, trafen die Gäste erneut. In der 26. Minute war es Florian Oberforster, der den Ball im Netz der Gastgeber versenkte und somit das Spiel frühzeitig zu entscheiden schien. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Stanislav Klobasa mit seinem zweiten Treffer auf 0:4, was die Dominanz des FC Ertl in der ersten Hälfte perfekt machte.

FC Ertl lässt nicht nach

Trotz des komfortablen Vorsprungs ließ der FC Ertl in der zweiten Halbzeit nicht nach und spielte weiterhin zielstrebig nach vorne. Die Union Wolfsbach versuchte, sich zu sammeln und zumindest den Ehrentreffer zu erzielen, doch die Defensive des FC Ertl stand sicher. In der 84. Minute setzte Zoltan Agh den Schlusspunkt unter eine beeindruckende Teamleistung, indem er zum 0:5 traf. Damit sicherte sich Agh seinen zweiten Treffer des Abends und krönte die Leistung seines Teams. Die Union Wolfsbach, sichtlich enttäuscht, konnte an diesem Tag einfach nicht mit der Effizienz und Spielfreude des FC Ertl mithalten.

Als das Spiel nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit zu Ende ging, stand ein überzeugender 5:0-Sieg für den FC Ertl fest. Dieser Triumph auf fremdem Platz unterstreicht die Ambitionen der Mannschaft für die laufende Saison und hinterlässt bei den Spielern der Union Wolfsbach viele Fragen, die es in den kommenden Spielen zu beantworten gilt.

2. Klasse Ybbstal/AV: Wolfsbach : Ertl - 0:5 (0:4)

84 Zoltan Agh 0:5

37 Stanislav Klobasa 0:4

26 Florian Oberforster 0:3

21 Zoltan Agh 0:2

15 Stanislav Klobasa 0:1

Details

