Wichtiger Heimsieg: SV Scheibbs triumphiert über ÖTSU Steinakirchen

Details Sonntag, 05. Mai 2024 02:31

Am späten Samstagnachmittag lieferten sich der SV Scheibbs und die ÖTSU Steinakirchen ein packendes Duell, das die Fans bis zur letzten Minute in Atem hielt. Der Sportverein Scheibbs konnte sich dabei mit einem knappen 2:1 gegen die Gäste durchsetzen. Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen, strategischem Geschick und entscheidenden Momenten, die letztlich den Ausgang bestimmten.

Frühe Führung und dominante Phase

Das Spiel begann energiegeladen, mit dem Anpfiff übernahmen die Scheibbser sofort die Initiative. Diese frühe Dominanz zahlte sich bereits in der 35. Minute aus, als Lukas Mühlbacher für den SV Scheibbs einen Elfmeter souverän verwandelte und seine Mannschaft mit 1:0 in Führung brachte. Dieser Treffer gab den Gastgebern weiteren Auftrieb, sie kontrollierten das Spielgeschehen und gingen mit einem verdienten Vorsprung in die Halbzeitpause.

Steinakirchen kämpft, Scheibbs erhöht

Nach der Pause erhöhte die Österreichische Turn- und Sportunion Steinakirchen den Druck, um den Ausgleich zu erzielen. Doch die Scheibbser standen defensiv gut und ließen wenig zu. In der 56. Minute dann der nächste Schock für die Gäste: Timo Gamsjäger erzielte das 2:0 für den SV Scheibbs, eine Vorentscheidung schien gefallen. Die Steinakirchner ließen jedoch nicht locker und kämpften verbissen um jeden Ball. Ihre Bemühungen wurden in der 85. Minute belohnt, als Mario Brenneis den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Dieser Treffer setzte noch einmal alles auf Anfang und machte die Schlussphase zu einem wahren Krimi. Trotz aller Anstrengungen und einer intensiven Nachspielzeit von fünf Minuten gelang es den Steinakirchnern jedoch nicht, den Ausgleich zu erzielen.

Das Spiel endete mit einem knappen, aber verdienten 2:1-Heimsieg für den SV Scheibbs. Die Gastgeber zeigten eine starke Leistung und konnten durch taktische Disziplin und effektive Chancenverwertung die drei Punkte sichern. Die ÖTSU Steinakirchen hingegen verließ den Platz trotz einer kämpferischen zweiten Halbzeit und einem späten Tor mit leeren Händen. Ein spannendes Spiel, das die Zuschauer bis zum Schlusspfiff in Atem hielt, fand damit seinen Abschluss.

2. Klasse Ybbstal/AV: Scheibbs : Steinakirchen - 2:1 (1:0)

85 Mario Brenneis 2:1

56 Timo Gamsjäger 2:0

35 Lukas Mühlbacher 1:0

