Spannung bis zum Schluss: SV Gaflenz sichert sich knappen Sieg gegen Gresten-Reinsberg

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 01:58

Ein aufregendes Fußballspiel fand am Freitagabend statt, als der SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg auf den SV Gaflenz traf. Die Begegnung endete in einem knappen 3:2 für die Gäste, wobei das Siegtor erst fünf Minuten vor Schluss fiel. Beide Teams zeigten eine starke Leistung, aber am Ende hatte der SV Gaflenz das bessere Ende für sich.

Frühe Führung und rasante Antwort

Das Spiel begann dynamisch mit einem frühen Tor für die Gaflenzer. Bereits in der 2. Minute brachte Boris Slahor sein Team in Führung, was den Gastgebern kaum Zeit ließ, sich zu orientieren. Doch der SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg zeigte sich unbeeindruckt von dem schnellen Rückstand. Thomas Wagner, der an diesem Abend eine Schlüsselrolle für sein Team spielen sollte, erzielte in der 22. Minute den Ausgleich. Wagner nutzte eine Unachtsamkeit in der Gaflenzer Abwehr und schloss gekonnt ab.

Nur 18 Minuten später drehten sich die Ereignisse erneut, als Boris Slahor für den SV Gaflenz seinen zweiten Treffer des Abends erzielte und das Spiel zum 1:2 drehte. Dieser Doppelpack von Slahor schien die Gaflenzer in eine gute Position für die zweite Halbzeit zu bringen. Doch kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgte erneut Thomas Wagner mit seinem zweiten Tor für den Ausgleich, was die Spannung für die zweite Hälfte garantierte.

Entscheidung in der Schlussphase

Die zweite Hälfte des Spiels blieb lange Zeit ohne Tore, obwohl beide Teams gute Chancen hatten. Die Zuschauer mussten bis zur 85. Minute warten, bis die Entscheidung fiel. Paul Brenn wurde zum Helden für den SV Gaflenz, als er mit einem präzisen Schuss das 2:3 erzielte. Dieses späte Tor brach die Herzen der Gresten-Reinsberger Fans, die gehofft hatten, zumindest einen Punkt zu retten.

Die letzten Minuten des Spiels waren von intensiven Bemühungen des SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg geprägt, den Ausgleich zu erzielen. Trotz einiger spannender Momente und Druck auf das Gästetor konnte der SV Gaflenz die knappe Führung über die Zeit retten. Das Spiel endete mit einem knappen 3:2-Sieg für die Gäste, was ihnen drei Punkte in der laufenden Saison der 2. Klasse Ybbstal/AV bescherte.

Beide Teams zeigten eine beeindruckende Leistung, wobei insbesondere die Doppeltorschützen Thomas Wagner für Gresten-Reinsberg und Boris Slahor für Gaflenz herausstachen. Das Spiel war ein Beweis dafür, dass im Fußball oft erst die letzten Minuten über Sieg und Niederlage entscheiden.

2. Klasse Ybbstal/AV: SC Gresten : SV Gaflenz - 2:3 (2:2)

85 Paul Brenn 2:3

44 Thomas Wagner 2:2

40 Boris Slahor 1:2

22 Thomas Wagner 1:1

2 Boris Slahor 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.