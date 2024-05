Torfestival: Gresten-Reinsberg dominiert in Wolfsbach

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 01:55

Ein Fußballfest der besonderen Art erlebten die Zuschauer beim Aufeinandertreffen zwischen der Sportunion Wolfsbach und dem SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg. In einem torreichen Match setzten sich die Gäste mit einem beeindruckenden 8:3 durch. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Tomas Bednar und Irinel Andrei Stan, die zusammen sechs der acht Tore für ihr Team erzielten.

Anfängliches Hin und Her

Das Spiel begann mit einem schnellen Tor durch Tomas Bednar in der 10. Minute, das den Gästen von Gresten-Reinsberg eine frühe Führung bescherte. Doch die Wolfsbacher ließen sich nicht beirren und glichen nur eine Minute später durch Maros Bacik aus. Die Union Wolfsbach zeigte sich kämpferisch und konnte in der 17. Minute durch Thomas Brunmüller sogar zum 2:2 ausgleichen. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn Tomas Bednar war erneut zur Stelle und brachte sein Team in der 13. und der 39. Minute mit 3:2 in Führung. Kurz nach der Pause erhöhte Bednar auf 4:2, was die Dominanz von Gresten-Reinsberg unterstrich.

Die zweite Halbzeit: Ein Tor nach dem anderen

Nach der Halbzeitpause blieb die Begegnung weiterhin ereignisreich. Irinel Andrei Stan trug sich in der 61. Minute in die Torschützenliste ein und baute die Führung der Gäste weiter aus. Maros Bacik sorgte in der 65. Minute noch einmal für Hoffnung im Lager der Wolfsbacher, indem er zum 3:5 verkürzte. Doch das war nur ein kurzer Lichtblick, denn Gresten-Reinsberg war nicht aufzuhalten. Stan und Bednar schraubten das Ergebnis mit weiteren Toren in der 85. und 86. Minute auf 7:3 hoch, bevor Tomas Bednar mit seinem sechsten Treffer des Abends den Endstand von 8:3 markierte.

Das Spiel endete nach einer Nachspielzeit von vier Minuten, in der keine weiteren Tore fielen, aber die Leistung von Gresten-Reinsberg war bereits besiegelt. Die Gäste demonstrierten eine beeindruckende Effizienz im Abschluss und ließen den Wolfsbachern kaum Raum zur Entfaltung. Mit diesem Sieg hinterlässt Gresten-Reinsberg einen bleibenden Eindruck in der Liga und setzt ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz. Die Union Wolfsbach muss sich hingegen erholen und aus den Fehlern lernen, um in den nächsten Spielen wieder punkten zu können.

2. Klasse Ybbstal/AV: Wolfsbach : SC Gresten - 3:8 (2:3)

92 Tomas Bednar 3:8

86 Tomas Bednar 3:7

85 Irinel Andrei Stan 3:6

65 Maros Bacik 3:5

61 Irinel Andrei Stan 2:5

47 Tomas Bednar 2:4

39 Tomas Bednar 2:3

17 Thomas Brunmüller 2:2

13 Tomas Bednar 1:2

11 Maros Bacik 1:1

10 Tomas Bednar 0:1

